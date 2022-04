Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο “επιτέθηκε” σε αυτιστικό παιδί και του έσπασε το κινητό (βίντεο)

Σάλο προκάλεσε η στάση του σούπερ σταρ της μπάλας, ο οποίος αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Τι υποστηρίζει η μητέρα του παιδιού. Έρευνα ξεκίνησε η Αστυνομία.

Σε μια απαράδεκτη κίνηση, που προκάλεσε σάλο αντιδράσεων προχώρησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά από την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Έβερτον, με 1-0 για την Premier League.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, αποχωρούσε απογοητευμένος από τον αγωνιστικό χώρο του «Goodison Park», περπατώντας και με ενοχλήσεις στο πόδι, λόγω και του τραυματισμού του.

Cristiano Ronaldo limped off the pitch after this injury ?? pic.twitter.com/ZxE5KDwx1X — ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022

Λίγο πριν από την είσοδο στον χώρο των αποδυτηρίων, ένας μικρός φίλαθλος της Έβερτον που τραβούσε βίντεο με το κινητό του, με τον Πορτογάλο, δέχθηκε την «επίθεση» του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν κατάφερε να ελέγξει τα νεύρα του και χτύπησε το χέρι του παιδιού, με αποτέλεσμα το κινητό που κρατούσε στο χέρι του να πέσει στο έδαφος και να σπάει.

Ο Ρονάλντο ζήτησε συγγνώμη μέσω Instagram

O Κριστιάνο Ρονάλντο δημοσίευσε μια φωτογραφία του, συνοδεύοντας την με τις εξής λέξεις: «Δεν είναι ποτέ εύκολο να αντιμετωπίζεις τα συναισθήματα σε δύσκολες στιγμές όπως αυτή. Παρ' όλα αυτά, πρέπει πάντα να δείχνουμε σεβασμό, υπομονή και να δίνουμε το παράδειγμα σε όλους τους νέους που αγαπούν το όμορφο παιχνίδι (ενν. το ποδόσφαιρο). Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το ξέσπασμά μου και, αν είναι δυνατόν, θα ήθελα να προσκαλέσω αυτόν τον οπαδό να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι στο Old Trafford ως ένδειξη ευγενούς άμιλλας και αθλητικού πνεύματος».

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Η μητέρα υποστηρίζει ότι ο Ρονάλντο «επιτέθηκε» στον γιο της

Η Σάρα Κέλι, μητέρα του παιδιού, σε συνέντευξη της στην «Liverpool Echo», είπε πως το παιδί «βιντεοσκόπησε όλους τους παίκτες της Γιουνάιτεντ να περπατούν προς την φυσούνα και μετά κατέβασε το τηλέφωνό του, επειδή ο Ρονάλντο είχε κατεβάσει την κάλτσα του και το πόδι του αιμορραγούσε. Κατέβασε το τηλέφωνό του για να δει τι ήταν, δεν μίλησε καν».

«Ο Ρονάλντο τότε απλά πέρασε, με τρομερά, τρομερά νεύρα και έσπασε το τηλέφωνο από το χέρι του γιου μου και συνέχισε να περπατάει. Μπορείτε να δείτε από τη μελανιά ότι είχαν επαφή. Απλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μιλάω γι' αυτό», συνέχισε η μητέρα.

Όπως συμπλήρωσε, το περιστατικό άφησε τον Τζέικ, ο οποίος είναι στο φάσμα του αυτισμού και έχει δυσπραξία, σε «πλήρες σοκ», καταστρέφοντας την εμπειρία από τον πρώτο του αγώνα στο Goodison, αναφέροντας ακόμη πως «Έκλαιγα, ήμουν συγκλονισμένη, ο Τζέικομπ ήταν σε απόλυτο σοκ - είναι αυτιστικός και έχει επίσης δυσπραξία, οπότε δεν κατάλαβε πραγματικά τι συνέβη μέχρι που γύρισε σπίτι τώρα. Είναι πολύ αναστατωμένος και γι' αυτό δεν θέλει να ξαναπάει στο γήπεδο. Είναι ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας στον οποίο πηγαίνει και συμβαίνει αυτό. Είχαμε μια απολύτως λαμπρή μέρα μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα που βγήκαν οι παίκτες από τον αγωνιστικό χώρο. Αυτό κατέστρεψε εντελώς τη μέρα και μας άφησε μια άσχημη γεύση».

«Είναι ένα είδωλο. Ναι. Δεν είναι από την Έβερτον και σου αρέσει όποιος σου αρέσει, αλλά ο Ρονάλντο είναι μεγάλος παίκτης. Ο γιος μου πάντα έλεγε “ο Ρονάλντο θα είναι εκεί”. Είναι ένα είδωλο. Θα καταλάβαινα αν ο Τζέικ κούναγε το κινητό στο πρόσωπό του, αλλά δεν ήταν κοντά στο πρόσωπό του, ήταν κάτω από την κερκίδα και έλεγχε τον τραυματισμό του. Είναι ένα αυτιστικό αγόρι και δέχτηκε επίθεση από έναν ποδοσφαιριστή, έτσι το βλέπω εγώ ως μητέρα».

Ronaldo smashing someone’s phone at full time ???? EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR — EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022

Η ανάρτηση της μητέρας του παιδιού

Η Σάρα Κέλι, δημοσίευσε φωτογραφίες από το χτυπημένο χέρι του παιδιού και του σπασμένου του τηλεφώνου, καλώντας παράλληλα όσους φιλάθλους διέθεταν υλικό, να της στείλουν βίντεο από το συμβάν, ώστε να τα παρουσιάσει στην Αστυνομία.

Παράλληλα, η Αστυνομία της περιοχής ξεκίνησε έρευνα για την κίνηση του Ρονάλντο, αναφέροντας στο Twitter, πως «διεξάγεται έρευνα μετά από ένα περιστατικό στον αγώνα Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Goodison, στο οποίο εμπλέκεται ένας παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την ώρα που έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο. Θα μιλήσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές».

