Ρονάλντο, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών

O CR7 πέτυχε χατ τρικ εναντίον της Τότεναμ. Με το δεύτερο τέρμα του έφτασε τα 806 στην καριέρα του.



Ο κορυφαίος σκόρερ στην Ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι από το βράδυ του Σαββάτου ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

O CR7 πέτυχε χατ τρικ εναντίον της Τότεναμ, οδηγώντας την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη νίκη με 3-2, ωστόσο, με το δεύτερο τέρμα του έφτασε τα 806 στην καριέρα του, επίδοση η οποία σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του ποδοσφαίρου (IFFHS) είναι η κορυφαία όλων των εποχών.

Με το γκολ αυτό, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ άφησε πίσω του τον Γιόζεφ Μπίτσαν, αν και σύμφωνα με τα διαφορετικά δεδομένα της FIFA, αυτό είχε συμβεί από την περασμένη σεζόν. Παράλληλα, με τα τρία τέρματα που σημείωσε ο Ρονάλντο εναντίον των Λονδρέζων ισοφάρισε την επίδοση του Φαν Νίστελροϊ στη λίστα των σκόρερ των «κόκκινων διαβόλων» στην Premier League (4η θέση με 95 γκολ).

Μπροστά τους βρίσκονται οι Γουέιν Ρούνεϊ (183), Ράιαν Γκιγκς (109) και Πολ Σκόουλς (107 γκολ).

Πλέον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο κάτοχος 5 κορυφαίων επιδόσεων επί συνόλου 9 κατηγοριών στο σκοράρισμα.

Οι πέντε πρωτιές του Ρονάλντο:

Κατηγορία - Κάτοχος ρεκόρ - Γκολ - Ημερομηνία που έσπασε το ρεκόρ

Συνολικά γκολ Κρ. Ρονάλντο 807 27/02/2021

Γκολ σε Πρωτάθλημα Πελέ 606 02/08/1972

Γκολ σε σύλλογο Κρ. Ρονάλντο 692 12/03/2022

Εγχώρια γκολ Πελέ 661 15/05/1977

Γκολ σε πρώτη κατ. Μέσι 474 22/04/2021 (Ισπανία)

Γκολ σε μία ομάδα Μέσι 672 06/01/2021 (Μπαρτσελόνα)

Διεθνή γκολ Κρ. Ρονάλντο 265 13/11/2016

Γκολ διεθνών αγ. Κρ. Ρονάλντο 150 18/12/2016

Γκολ με την Εθνική Κρ. Ρονάλντο 115 23/06/2021 (Πορτογαλία)