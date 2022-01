Αθλητικά

Ρονάλντο: Κορυφαίος σκόρερ στον 21ο αιώνα

Η λίστα με τους πέντε κορυφαίους σκόρερ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι o κορυφαίος σκόρερ των top εθνικών πρωταθλημάτων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τον 21o αιώνα, στις αρχές του 2022.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), o Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει φτάσει τα 487 γκολ, με 25 από αυτά να σημειώθηκαν το 2021.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει προσθέσει 24 γκολ τον τελευταίο χρόνο και πλέον βρίσκεται στα 475, δεύτερος πίσω από τον Ρονάλντο, με την τρίτη θέση να καταλαμβάνει ο Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς με 392 γκολ. Την πεντάδα συμπληρώνου οι Λουίς Σουάρες (352) κια Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (328).

Συνολικά, 64 παίκτες στον κόσμο έχουν σκοράρει 200+ γκολ στις εθνικές κορυφαίες κατηγορίες τον 21ο αιώνα.