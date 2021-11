Αθλητικά

Χρυσή Μπάλα: Στον Λιονέλ Μέσι για έβδομη φορά

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει Ιστορία στο ποδόσφαιρο, στα 34 χρόνια του. Η Τσέλσι κορυφαία ομάδα. Εκτός πεντάδας ο Ρονάλντο.

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει Ιστορία στο ποδόσφαιρο, στα 34 χρόνια του. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν βραβεύθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη για το 2021, κατακτώντας την έβδομη «Χρυσή Μπάλα» στο θεσμό, τον οποίο διοργανώνει το γαλλικό περιοδικό France Football.

Ο Μέσι μετράει 41 γκολ και 21 ασίστ σε 56 αγώνες εντός του τρέχοντος έτους, σήκωσε και το Κύπελλο Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα, μα όλα αυτά είναι απλώς μια μέρα στη δουλειά για τον κατά πολλούς κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Τη διαφορά αυτή τη φορά έκανε ένας μεγάλος τίτλος με την Εθνική ομάδα της Αργεντινής που έλειπε από τη συλλογή του και τον οποίο κατάκτησε: το Copa America, με νίκη στον τελικό επί της Βραζιλίας.

Το βραβείο για τον καλύτερο επιθετικό της χρονιάς πήρε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που φέτος θεωρήθηκε ισάξιος ανταγωνιστής του Μέσι για τη «Χρυσή Μπάλα». Κορυφαίος τερματοφύλακας αναδείχθηκε ο Τζίτζι Ντοναρούμα. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Τσέλσι, Εντουάρ Μεντί, ήταν δεύτερος και ο πρωταθλητής Ισπανίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιαν Όμπλακ, τρίτος.

Σε διασυλλογικό επίπεδο, κορυφαία ομάδα για το 2021 αναδείχθηκε η πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι, με το συγκεκριμένο βραβείο να απονέμεται για πρώτη.

Από εκεί και ύστερα, την κορυφαία ενδεκάδα στον κόσμο για το 2021 συγκρότησαν, κατά σειρά αναφοράς (από τον 2ο έως τον 11ο), οι: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Ζορζίνιο, Καρίμ Μπενζεμά, Ενγκολό Καντέ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Μοχάμεντ Σαλάχ, Κέβιν Ντε Μπρόινε, Κιλιάν Μπαπέ, Τζίτζι Ντοναρούμα, Έρλινγκ Χάαλαντ. Να σημειωθεί ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε εκτός της πρώτης πεντάδας για πρώτη φορά μετά το 2010.

Το βραβείο «Ραϊμόν Κοπά», το οποίο απονέμεται στον καλύτερο παίκτη κάτω των 21 ετών, κατάκτησε ο Πέδρι για τις εμφανίσεις του με την Μπαρτσελόνα και την Εθνική Ισπανίας. Δεύτερος ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ (Μπορούσια Ντόρτμουντ) και τρίτος ο Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν Μονάχου).

Κορυφαία παίκτρια της χρονιάς αναδείχθηκε η Αλέξια Πουτέγιας της Μπαρτσελόνα.

Υπενθυμίζεται ότι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2021 ήταν οι:

Θέσαρ Αθπιλικουέτα (Ισπανία, Τσέλσι), Νικολό Μπαρέλα (Ιταλία, Ίντερ), Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία, Ρεάλ), Λεονάρντο Μπονούτσι (Ιταλία, Γιουβέντους), Κέβιν ντε Μπρόινε (Βέλγιο, Μάντσεστερ Σίτι), Τζόρτζιο Κιελίνι (Ιταλία, Γιουβέντους), Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία, Γιουβέντους), Ρουμπέν Ντίας (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Σίτι), Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Μίλαν), Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Φιλ Φόντεν (Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι), Έρλινγκ Χάλαντ (Νορβηγία, Ντόρτμουντ), Ζορζίνιο (Ιταλία, Τσέλσι), Χάρι Κέιν (Αγγλία, Τότεναμ), Ενγκολό Καντέ (Γαλλία, Τσέλσι), Σιμόν Κιάερ (Δανία, Μίλαν), Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (Πολωνία, Μπάγερν), Ρομέλου Λουκάκου (Βέλγιο, Ίντερ), Ριάντ Μαχρέζ (Αλγερία, Μάντσεστερ Σίτι), Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή, Ίντερ), Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Παρί), Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα), Λούκα Μόντριτς (Κροατία, Ρεάλ), Γεράρδ Μορένο (Ισπανία, Βιγιαρεάλ), Μέισον Μάουντ (Αγγλία, Τσέλσι), Νεϊμάρ (Βραζιλία, Παρί), Πέδρι (Ισπανία, Μπαρτσελόνα), Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ), Ραχίμ Στέρλινγκ (Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι), Λουίς Σουάρες (Ουρουγουάη, Ατλέτικο).

