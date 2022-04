Κοινωνία

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος για Καρολάιν: Την αγαπούσα κι ακόμη την αγαπώ

Ο καθ’ ομολογία δολοφόνος της συζύγου του, απαντώντας στην Πρόεδρο του ΜΟΔ, είπε ότι «ποτέ δεν είχα σκοπό να βλάψω τη σύζυγό μου».

"Την αγαπούσα και την αγαπώ ακόμη. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ", είπε ο Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος με την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του ΜΟΔ όταν ρωτήθηκε από την πρόεδρο εάν αποδέχεται τις κατηγορίες για τη δολοφονία της Καρολάιν.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου στην προηγούμενη συνεδρίαση αναγνώστηκε το κατηγορητήριο για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και τη θανάτωση της σκυλίτσας της Καρολάιν, έδωσε τον λόγο στον κατηγορούμενο για την πρώτη τοποθέτησή του έναντι της κατηγορίας.

- Πρόεδρος: Αποδέχεστε ή όχι τις κατηγορίες;

- Κατηγορούμενος: Ποτέ δεν είχα σκοπό να βλάψω τη σύζυγό μου. Την αγαπούσα και την αγαπώ. Αυτό δεν άλλαξε και δεν θα αλλάξει ποτέ από τη μέρα που τη γνώρισα.

- Πρόεδρος: Έχετε πει ότι τελούσατε σε κατάσταση βρασμού;

-Κατηγορούμενος: Αυτός είναι ο ισχυρισμός μου, δεν υπήρχε προμελέτη, κανένας όφελος ή κέρδος από εμένα από αυτήν την πράξη.

Λίγα λεπτά νωρίτερα η πρόεδρος τόνισε πως είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλιστούν δικάσιμοι για την υπόθεση όταν ο νομικός εκπρόσωπος φιλοζωικού σωματείου δήλωσε κώλυμα για τη συνεδρίαση της προσεχούς Πέμπτης.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος, «γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να βρεθεί αίθουσα, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε δεκτό το αίτημα, σε αυτό το κτίριο γίνονται όλες οι μεγάλες δίκες για τις υποθέσεις που το τελευταίο διάστημα απασχόλησαν την κοινή γνώμη».

Μετά τη δήλωση του 34χρονου πιλότου, στο βήμα του μάρτυρα κλήθηκε να καταθέσει ο πρώτος από τους αστυνομικούς που είχαν εμπλακεί στο έγκλημα στα Γλυκά Νερά.

