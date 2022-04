Life

“The 2Night Show”: οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Ακόμη μια ξεχωριστή βραδιά, μαζί με την εκλεκτή συντροφιά του, μας υπόσχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο, που καθηλώνει το κοινό στον ρόλο του ισοβίτη Καραπάνου στη σειρά «Σασμός». Ο αγαπημένος ηθοποιός, που αφιέρωσε τη ζωή του στο θέατρο, μιλάει για τις δυνατές στιγμές της πορείας του. Πώς αισθάνεται για τη μοναχοκόρη του Joanne που κατέκτησε την πρώτη θέση στο «The Voice»; Για ποιο λόγο δημιούργησε λογαριασμό στοInstagram; Γιατί παντρεύτηκαν, μετά από 30 χρόνια συμβίωσης, με τη σύζυγό του και ηθοποιό Μαρία Κατσιαδάκη; Τέλος, μιλάει για την παράσταση «Προδοσία», στην οποία συμμετέχει και εξηγεί γιατί οι κριτικές, καλές ή κακές, τον αφήνουν ανεπηρέαστο.

Καλεσμένος του Γρηγόρη στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Παντελής Τουτουντζής.Ο ταλαντούχος make-upartist ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται άγνωστες πτυχές της ζωής του. Μεταξύ άλλων, περιγράφει τα παιδικά του χρόνια στην Κρήτη, τα πρώτα «σκιρτήματα» που ένιωσε για το ίδιο φύλο, τη συμπαράσταση του αδελφού του και την αγάπη που πήρε από την οικογένειά του. Επίσης, μιλάει για τον επί 16 χρόνια σύντροφό του, την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας και την αγάπη που προσφέρουν στα δύο τους παιδιά. Τέλος, εξηγεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια ομόφυλη οικογένεια, αλλά και τον τρόπο που μπορεί να θωρακιστεί, ενώ δηλώνει πως θέλει να προλάβει να ζήσει «ελεύθερος» σε αυτή τη ζωή, όπως όλοι οι άνθρωποι.

«The 2NightShow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

