Σακελλαροπούλου: Θετική στον κορονοϊό η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας για την κατάσταση της υγείας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Με τον κορονοϊό να έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας και ολοένα και περισσότεροι να νοσούν και τα κρούσματα να είναι ακόμη σταθερά υψηλά, θετική βρέθηκε και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της χώρας μας.

Όπως ανακοινώθηκε, από την Προεδρία της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου διαγνώσθηκε θετική σε μοριακό έλεγχο για τη νόσο Covid-19.

Η κυρία Σακελλαροπούλου εμφανίζει ήπια συμπτώματα και έχει τεθεί σε καραντίνα στην οικία της και οι προγραμματισμένες δραστηριότητες της Προέδρου της Δημοκρατίας αναβάλλονται.

