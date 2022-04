Οικονομία

Πάσχα: πότε θα πληρωθούν οι μισθοί σε Δημόσιο και Σώματα Ασφαλείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρκετές μέρες νωρίτερα θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Οικονομικών, κάνει γνωστό ότι «η πληρωμή της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Μ. Πέμπτης 21 Απριλίου 2022»

Αναλυτικά στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής, «Το Υπουργείο Οικονομικών, με κοινωνική ευαισθησία και έχοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες του πληθυσμού ενόψει του Πάσχα, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και των Διατραπεζικών Συστημάτων ΔΙΑΣ, προγραμματίζει την πληρωμή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας το απόγευμα της Μ. Πέμπτης 21 Απριλίου 2022, έναντι της Τρίτης 26 Απριλίου που ήταν προγραμματισμένη. Τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως το βράδυ της Μ. Πέμπτης, ανάλογα με το Τραπεζικό Ίδρυμα που χρησιμοποιεί κάθε δικαιούχος».

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλιππίνες – “Μέγκι”: Δεκάδες νεκροί από την τροπική καταιγίδα (εικόνες)

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Στην απολογία του θα εξηγήσει τα πάντα λέει ο δικηγόρος του

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τέλος στα πιστοποιητικά εμβολιασμού από τον Μάιο