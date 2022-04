Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε συμμορία εκβιαστών

Με σωματική βία και απειλές απέσπασαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τα θύματα τους.

Συμμορία εκβιαστών που δρούσε στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε η αστυνομία, συλλαμβάνοντας τρία μέλη της.

Κατηγορούνται ότι από τον περασμένο Ιούλιο εκβίασαν πέντε άτομα απειλώντας τις ζωές τους αλλά και των οικείων τους. Σε άλλες περιπτώσεις ασκούσαν σωματική βία εναντίον των θυμάτων τους ή απειλούσαν ότι θα προκαλέσουν ζημιά στις επιχειρήσεις τους.

Με τον τρόπο αυτό απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 68.200 ευρώ, ενώ επεδίωξαν να αποσπάσουν επιπλέον 48.500 ευρώ από τα θύματά τους.

Ύστερα από καταγγελία που έγινε στο Τμήμα Εκβιαστών Θεσσαλονίκης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δραστών (30, 40 και 41 ετών) και εκδόθηκαν εντάλματα από τον ανακριτή, σε εκτέλεση των οποίων συνελήφθησαν.

