“The 2Night Show” με εκλεκτή παρέα την Τετάρτη (εικόνες)

Απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται δυο ενδιαφέροντες καλεσμένους στο στούντιο του "The 2Night Show".

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεταιστο «The 2Night Show» τη Ματίνα Παγώνη, την αγαπημένη παθολόγο που μπήκε τα τελευταία δύο χρόνια στη ζωή μας με αφορμή την πανδημία. Άραγε, η ίδια έχει νοσήσει; Σε μια συζήτηση πιο χαλαρή και ανθρώπινη, η Ματίνα Παγώνη αποκαλύπτει την αιτία που την έκανε να ακολουθήσει την Ιατρική, τον λόγο που αποφάσισε να σπουδάσει στη Νάπολη, αλλά και τον τόπο που γνώρισε τον άντρα της ζωής της, τη Λέσβο. Για ποιο λόγο ασχολήθηκε ενεργά με τον συνδικαλισμό; Τι γνώμη έχει για τα «φακελάκια»; Τι την κάνει να λυγίζει στην καθημερινότητά της; Πώς το επάγγελμά της την έκανε να φιλοσοφήσει διαφορετικά τη ζωή; Τέλος, η Ματίνα Παγώνη μιλάει για την αδυναμία της στη μουσική και δηλώνει αισιόδοξη για τις διακοπές του Πάσχα στα χωριά μας.

Ένα «αχτύπητο» δίδυμο υποδέχεται ο Γρηγόρης στο αποψινό «The 2Night Show». Ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης, μετά από 25 χρόνια ραδιοφωνικής «συμβίωσης», μοιράζονται όσα τους ενώνουν και όσα τους «χωρίζουν». Θυμούνται την πρώτη τυχαία συνάντησή τους, «μεταφράζουν» τα νούμερα ακροαματικότητας της εκπομπής τους και εξηγούν πώς βρέθηκαν από το ραδιόφωνο… στην ΕΡΤ. Τέλος, δηλώνουν εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους και ο Γρηγόρης τους καλεί να αποδείξουν πόσο καλά ξέρει «Αυτός» τον «Άλλον» με μάτια κλειστά!

«The 2NightShow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

