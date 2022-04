Παράξενα

Έβγαλε την πρώτη ταυτότητα στα 70 του!

Πρωτοφανές περιστατικό με άνδρα να βγάζει για πρώτη φορά αστυνομική ταυτότητα στα 70 χρόνια του.

Ζούσε 70 χρόνια χωρίς να έχει βγάλει ποτέ αστυνομική ταυτότητα. Τη διαπίστωση αυτή έκαναν αστυνομικοί το πρωί της Τρίτης, όταν εμφανίστηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου ένας ηλικιωμένος, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, ζητώντας να εκδώσει την πρώτη του αστυνομική ταυτότητα.

Έκπληκτοι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι όντως ο άνθρωπος αυτός ήταν «αόρατος» όλα αυτά τα χρόνια. Ερευνώντας την περίπτωσή του διαπιστώθηκε ότι είχε σημανθεί κατά το παρελθόν και σε βάρος του εκκρεμούσαν μάλιστα τρεις καταδικαστικές αποφάσεις για ψευδή ανωμοτί κατάθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Όπως ανακοινώθηκε, ο 70χρονος συνελήφθη για τις παραπάνω καταδίκες του αλλά και για παράβαση του νόμου περί αποδεικτικής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων.

