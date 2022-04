Πολιτική

“Δουλειές Ξανά” – Βουλή: Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας από τη Νέα Δημοκρατία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα άρθρα του νομοσχεδίου τα οποία αφορά η πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία που κατέθεσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Αίτημα για τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας σε σειρά άρθρων του νομοσχεδίου «Δουλειές Ξανά», υποβλήθηκε από την ΝΔ.

Τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας ζητούν, επί της αρχής του νομοσχεδίου «Δουλειές Ξανά», είχαν ζητήσει νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Καθώς πολλοί βουλευτές, άνω των 60 τον αριθμό, έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών, η ψήφιση του νομοσχεδίου θα γίνει αύριο Πέμπτη.

Το αίτημα των βουλευτών της ΝΔ αφορά στα εξής άρθρα:

Στο άρθρο 15 «Διαδοχή Ενιαίου Λογαριασμού, για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών»

Στο άρθρο 17 «Ψηφιακό Ατομικό Δελτίο Δράσης»

Στο άρθρο 19 «Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία»

Στο άρθρο 20 «Υποχρεώσεις ΔΥΠΑ προς αναζητούντες εργασία»Στο άρθρο 22 «Συνέπειες σε παράβαση υποχρεώσεων των αναζητούντων εργασία»

Στο άρθρο 23 «Κυρώσεις περίπτωση αναληθών δηλώσεων για εγγραφή ή παραμονή στο Ψηψιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης»

Στο άρθρο 25 «Παράταση καταβολής του επιδόματος ανεργίας»

Στο άρθρο 35 «Ατομικός Λογαριασμός Δεξιοτήτων»

Στο άρθρο 36 «Επιλεξιμότητα και πληρωμή παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης»

Στο άρθρο 38 «Πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης»

Στο άρθρο 48 «Δράση «δημιουργία χώρων φύλαξης εντός των επιχειρήσεων»»

Στο άρθρο 49 «Δικαιούχοι και ωφελούμενοι Δράσης «Δημιουργία χώρων ψύλαξης βρεφών επιχειρήσεων» Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης».

Στο άρθρο 50 «Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης Δράσης «δημιουργία χώρων φύλαξης, εντός των επιχειρήσεων»

Στο άρθρο 51 «Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων Αναπηρία και τροφείων Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας»

Στο άρθρο 55 «Ενίσχυση υποχρεώσεων φορέων κοινωνικής προστασίας -Τροποποίηση άρθρων 7 και 54 ν. 4837/2021»

Στην τροπολογία για τις fast track συντάξεις και τις συντάξεις «εμπιστοσύνης».