Κιάτο: σύλληψη ηλικιωμένου που “σκηνοθέτησε” την απαγωγή του

Τι υποστήριξε αρχικά ο άνδρας στις Αρχές, περιγράφοντας με λεπτομέρειες όσα…. Ποτέ δεν συνέβησαν. Πως διαλευκάνθηκε η υπόθεση.

Συνελήφθη νωρίς το πρωί της Τετάρτης, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, 67χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ψευδή καταγγελία.

Ειδικότερα, την Τρίτη το βράδυ, ο 67χρονος κατήγγειλε ότι ενώ εκινείτο πεζός στο Κιάτο Κορινθίας, τον προσέγγισαν δύο άγνωστοι δράστες, οι οποίοι με τη χρήση βίας τον ακινητοποίησαν, του έκλεισαν τα μάτια με μαντήλι και με όχημα τον οδήγησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αργότερα, όπως είπε, του αφαίρεσαν ρούχα, εντός των οποίων είχε χρήματα, κινητό, προσωπικά έγγραφα και κάρτες τραπέζης.

Ακολούθως οι δράστες διέφυγαν από το σημείο προς άγνωστη κατεύθυνση, σύμφωνα με την καταγγελία.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης έρευνας, που διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων, προέκυψε ότι ο 67χρονος ουδέποτε «έπεσε» θύμα αρπαγής και ληστείας, την οποία «σκηνοθέτησε» με σκοπό να δικαιολογήσει στους οικείους του, την απώλεια των χρημάτων και των προσωπικών του αντικειμένων.

Ο συλληφθείς ειίναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

