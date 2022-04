Αθλητικά

Champions League: Λίβερπουλ και Μάντεστερ Σίτι στους ημιτελικούς

Οι δύο αγγλικές ομάδες ξεπέρασαν τα εμπόδια της Μπενφίκα και της Ατλέτικο Μαδρίτης αντίστοιχα και προκρίθηκαν στους ημιτελικούς.

Η Μάντσεστερ Σίτι προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Champions League αφού κατάφερε να φύγει από το Μαδρίτη με ισοπαλία 0-0 εναντίον της Ατλέτικο κι έτσι να αξιοποιήσει την οριακή νίκη της με 1-0 στο πρώτο ματς των προημιτελικών. Οι «Σίτιζενς» του Πεπ Γκουαρντιόλα μπορούσαν να «καθαρίσουν» στο 30΄ όμως το δοκάρι «έσωσε» τον Όμπλακ στο σουτ του Γκιντογκάν. Στη συνέχεια ο Ντιέγκο Σιμεόνε έφερε το ματς εκεί που ήθελε, σταδιακά η «Ατλέτι» πίεσε ολοένα και περισσότερο, όμως στάθηκε άτυχη και δεν μπόρεσε να πετύχει το γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση. Έτσι, η Σίτι πήρε το «εισιτήριο» για την τετράδα όπου θα ξαναταξιδέψει στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ. Στην εκπνοή του αγώνα είχαμε επεισόδια και σύρραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών μετά από χτύπημα του Φελίπε στον Φόντεν που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του παίκτη των γηπεδούχων.

Στο «Άνφιλντ» η Λίβερπουλ είχε εύκολο έργο, να υπερασπιστεί τη νίκη της 3-1 στο πρώτο ματς με τη Μπενφίκα και να κάνει «τσεκ» για τον ημιτελικό εναντίον της Βιγιαρεάλ. Όμως οι Πορτογάλοι έβγαλαν αντίδραση και μπορεί να έχασαν την πρόκριση, αλλά με το τελικό 3-3 κέρδισαν τις εντυπώσεις. Για τους «Reds» αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο ο Κώστας Τσιμίκας πραγματοποιώντας εκπληκτική εμφάνιση με δύο ασίστ, από κόρνερ στο πρώτο γκολ (κεφαλιά Κονατέ στο 21΄) και εκτέλεση φάουλ στο τρίτο (προβολή Φιρμίνο στο 65΄). Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος παρών όπως πάντα κάτω από τα δοκάρια της Μπενφίκα, φέρει ευθύνη για το δεύτερο γκολ το οποίο σημείωσε ο Ρομπέρτο Φιρμίνο στο 55΄. Η Μπενφίκα ισοφάρισε 1-1 στο 32΄ με το πρώτο γκολ του 21χρονου Γκονσάλο Ράμος στη διοργάνωση και στη συνέχεια σε 3-3 με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο 73΄ και τον Ντάργουϊν Νούνιες στο 82΄. Φανταστικός ο Ουρουγουανός πέτυχε συνολικά τρία γκολ, αλλά τα δύο ακυρώθηκαν ως οφσάιντ κατόπιν ελέγχου από τον VAR.

Πριν από την έναρξη του αγώνα οι δύο ομάδες απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα του «Χίλσμπορο», 33 χρόνια μετά την τραγωδία που σημάδεψε το αγγλικό ποδόσφαιρο, στις 15 Απριλίου του 1989.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Champions League:

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-1

(52΄ Λεβαντόφσκι - 88΄ Τσουκουέζε)

Α΄αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Βιγιαρεάλ με συνολικό σκορ 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Τσέλσι Αγγλία) 2-3 παρ. (κ.α. 1-3)

(80΄ Ροντρίγκο, 96΄ Μπενζεμά - 15΄ Μάουντ, 51΄ Ρούντιγκερ, 75΄ Βέρνερ)

Α΄αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης με συνολικό σκορ 5-4

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-0

Α΄αγ. 0-1. Προκρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι με συνολικό σκορ 1-0

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 3-3

(21΄ Κονατέ, 55΄,65΄ Φιρμίνο - 32΄ Γκονσάλο Ράμος, 73΄ Γιάρεμτσουκ, 82΄ Νούνιες)

Α΄αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Λίβερπουλ με συνολικό σκορ 6-4

Τα ζευγάρια των ημιτελικών (27/28 Απριλίου και 3/4 Μαϊου)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)