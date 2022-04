Κοινωνία

Κερατσίνι: Ληστές είχαν “ρημάξει” Ιχθυόσκαλα και πεζούς

Συλλήψεις για ένοπλες κλοπές πεζών και εμπόρων στην Ιχθυόσκαλα. Η λεία των ληστών.

Συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας στο Κερατσίνι από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (ομάδα ΔΙΑΣ) δύο Έληνες 29 και 32 ετών που φέρονται να είναι μέλη σπείρας που διέπραττε ληστείες και κλοπές στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας Κερατσινίου κυρίως σε βάρος ιχθυεμπόρων.

Οι δύο συλληφθέντες επιβαίνοντες σε μηχανή φέρονται να σταμάτησαν πρόσωπο στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας στο Κερατσίνι και ο 32χρονος επιχείρησε να το ληστέψει υπό την απειλή πιστολιού. Το θύμα τράπηκε σε φυγή και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τους δράστες και τους ακινητοποίησαν.

Στην κατοχή του 32χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι (ρεπλίκα), ενώ μετά από έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι, 2 φυσίγγια και 2 σιδηρογροθιές. Μετά από έρευνα στην οικία του 29χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 στιλέτα τύπου «πεταλούδα».

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά προέκυψε ότι οι φερόμενοι ως δράστες από κοινού με συνεργούς τους, που αναζητούνται, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση που δρούσε στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας και λήστευαν κυρίως ιχθυέμπορους. Για τις ληστείες οι φερόμενοι ως δράστες χρησιμοποιούσαν οχήματα (μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα), όπλα και κουκούλες. Δρούσαν κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, που η ορατότητα είναι χαμηλή και η κίνηση περιορισμένη, ώστε να διευκολύνεται η απρόσκοπτη διαφυγή τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πάντα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης έχουν διαπράξει, με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, 2 ληστείες στην περιοχή του Κερατσινίου, 2 κλοπές τσαντών στην περιοχή του Κερατσινίου, και μία κλοπή τσάντας στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Φέρονται να είχαν αποσπάσει συνολικά 60.500 ευρώ, ενώ η αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 16.100 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, ο οποίος τους παρέπεμψε για κυρία ανάκριση.

