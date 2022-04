Τεχνολογία - Επιστήμη

Παπαδόπουλος για ισχυρό σεισμό στη Θήβα: Αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνων στον ΑΝΤ1 για το ενδεχόμενο ισχυρού σεισμού στη Θήβα.

«Δεν λέμε τώρα ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός, το επαναλαμβάνουμε επειδή έχει ενταθεί η σεισμική δραστηριότητα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής σεισμολογίας, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφορικά με τους σεισμούς στη Θήβα.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικών Κινδύνων, επεσήμανε ότι, υπάρχει «ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων» στην περιοχή.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ισχυρού σεισμού στην περιοχή, τα τάξης των 6 Ρίχτερ, έκανε λόγο για «ομόφωνη απόφαση 20 επιστημόνων».

Σχετικά με το αν η συνεχής σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή μπορεί να δηλώνει εξασθένηση του φαινομένου ή όχι, υπενθύμισε ότι, «και στο Αρκαλοχώρι είχαμε σεισμική δραστηριότητα επί μήνες, γι αυτό πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας».

Ερωτηθείς, τέλος, για το αν υπάρχει ένδειξη το ρήγμα στη Θήβα να επηρεάσει άλλα γειτονικά, όπως του Κορινθιακού, απάντησε πως «προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η σεισμική δραστηριότητα έχει μετατεθεί σε άλλα ρήγματα».

