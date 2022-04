Αθλητικά

Μαραντόνα: Εισαγγελική πρόταση για δίκη των γιατρών του

Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορεί η εισαγγελία τους γιατρούς του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Οι εισαγγελείς που ερευνούν τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, ζήτησαν να δικασθεί το ιατρικό προσωπικό, που περιέθαλψε τον θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το αίτημα υποβλήθηκε την Τετάρτη από εισαγγελείς, οι οποίοι ανέφεραν, ότι «οι παραλείψεις και οι κακοί χειρισμοί, οκτώ επαγγελματιών γιατρών που ήταν υπεύθυνοι για τον Μαραντόνα τον έφεραν σε κατάσταση ανημπόριας, εγκαταλείποντάς τον στην μοίρα του κατά την διάρκεια μιας σκανδαλώδους νοσηλείας στο σπίτι», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην δικαστική έκθεση, που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων «Telam».

Ο Μαραντόνα, πέθανε σε ηλικία 60 ετών, συνεπεία καρδιοαναπνευστικής κρίσης, στις 25 Νοεμβρίου 2020, στο κρεβάτι του, σε μια κατοικία στα βόρεια της πρωτεύουσας της Αργεντινής, ενώ ανάρρωνε από νευροχειρουργική επέμβαση.

Ο νευροχειρουργός και οικογενειακός γιατρός του «Ντιεγκίτο», Λεοπόλντο Λούκε και η ψυχίατρος, Αγκουστίνα Κοσατσόφ, βρίσκονται υπό έρευνα για τον θάνατό του, ως οι κύριοι υπεύθυνοι για την υγεία του διάσημου Αργεντινού.

Κατηγορούνται επίσης, ο ψυχολόγος, Κάρλος Ντίας, η ιατρική συντονίστρια, Νάνσι Φορλίνι, ο συντονιστής νοσηλευτικής, Μαριάνο Περόνι, οι νοσηλευτές, Ρικάρντο Αλμιρόν και Νταϊάνα Μαντρίντ και ο κλινικός ιατρός, Πέδρο Πάμπλο Ντι Σπάνια.

Η εισαγγελία τους κατηγορεί για «απλή ανθρωποκτονία από αμέλεια», αδίκημα που αποδίδεται, όταν ένα άτομο διαπράττει αμέλεια, ενώ γνωρίζει, ότι μπορεί να προκαλέσει το θάνατο κάποιου.

Απαντες οι κατηγορούμενοι, αντιμετωπίζουν ποινές που κυμαίνονται από 8 έως 25 χρόνια φυλάκισης.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι κατηγορούμενοι «ήταν οι πρωταγωνιστές μιας άνευ προηγουμένου, εντελώς ελλιπούς και απερίσκεπτης νοσηλείας στο σπίτι» και φέρεται περαιτέρω να διέπραξαν «σειρά αυτοσχεδιασμών, κακοδιαχείρισης και ελλείψεων».

Μετά από αυτό το κατηγορητήριο, η υπεράσπιση των κατηγορουμένων, πρέπει να παρουσιάσει τα επιχειρήματά της και μπορεί να ζητήσει την απόρριψη της υπόθεσης.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται, η υπόθεση να οδηγηθεί στο δικαστήριο στο Σαν Ισίντρο, στα βόρεια προάστια του Μπουένος Άιρες.

