Αυστραλία: Κατηγορείται για 400 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών!

Ένας άνδρας στη Δυτική Αυστραλία κατηγορείται για περισσότερα από 400 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών, σε μια από τις σημαντικότερες έρευνες για κακοποίηση στην ιστορία της πολιτείας, όπως τις χαρακτηρίζει η αστυνομία.

Ο 47χρονος από το Περθ αντιμετωπίζει 240 κατηγορίες για ασέλγεια σε παιδιά κάτω των 13 ετών, 98 κατηγορίες για άσεμνη καταγραφή παιδιών κάτω των 13 ετών και 44 κατηγορίες για σεξουαλική διείσδυση σε παιδιά κάτω των 13 ετών, ανέφερε η αστυνομία της Δυτικής Αυστραλίας σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη. Αντιμετωπίζει επίσης 26 κατηγορίες για κατοχή - και πέντε κατηγορίες για παραγωγή - υλικού εκμετάλλευσης παιδιών.

Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν μετά από πολύμηνη έρευνα που ξεκίνησε από μια πληροφορία τον περασμένο Ιούλιο. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι και στο χώρο εργασίας του άνδρα, κατά τη διάρκεια των οποίων κατασχέθηκαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές αποθήκευσης, ανέφερε η αστυνομία.

Μετά από ψηφιακή εγκληματολογική εξέταση, οι αρχές εντόπισαν περίπου 3,8 εκατομμύρια εικόνες και βίντεο που θεωρούνται υλικό εκμετάλλευσης παιδιών.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι ντετέκτιβ εντόπισαν 24 αγόρια και κορίτσια που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Η κακοποίηση φέρεται να έλαβε χώρα μεταξύ του 2015 και του 2021.

«Αυτή η έρευνα είναι μία από τις πιο σημαντικές έρευνες για την κακοποίηση παιδιών που έχουν διεξαχθεί ποτέ στη Δυτική Αυστραλία, όσον αφορά το πόσες εικόνες εντοπίστηκαν και πόσα θύματα θα ισχυριστούμε ότι έχουν κακοποιηθεί», δήλωσε ο ντετέκτιβ επιθεωρητής Χάμις ΜακΚένζι, σύμφωνα με το συνεργαζόμενο με το CNN δίκτυο 9 News.

Το ρεπορτάζ του 9 News ανέφερε ότι τα παιδιά ήταν ηλικίας μεταξύ 3 και 13 ετών - και η αστυνομία πιστεύει ότι τα θύματα ήταν γνωστά στον άνδρα μέσω της οικογένειας και των φίλων του.

Ο άνδρας αναμένεται να εμφανιστεί αργότερα αυτό το μήνα στο δικαστήριο του Περθ.

