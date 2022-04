Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: ο Μάνος Δασκαλάκης και η σύγκρουση των ιατροδικαστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξελίξεις για την υπόθεση στην εκπομπή "Το Πρωινό". Η κόντρα των ιατροδικαστών και η δήλωση - "φωτιά" του Μάνου Δασκαλάκη.

Η υπόθεση με τους θανάτους των τριών κοριτσιών στην Πάτρα έχει συγκλονίσει και οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως είναι πολλές.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, μητέρα των τριών κοριτσιών, βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς κατηγορείται για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, στην οποία βρέθηκε η ουσία κεταμίνη, για την οποία απαντώντας σε ισχυρισμούς του δικηγόρου της κατηγορουμένης, πως χορηγήθηκε κεταμίνη στην άτυχη Τζωρτζίνα κατά την νοσηλεία της στο Ωνάσειο, το νοσοκομειο εξέδωσε ανακοίνωση που το διαψεύδει.

Την ίδια ώρα, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του εν διαστάσει συζύγου της στην Αγγελική Νικολούλη, ο Μάνος Δασκαλάκης υποστηρίζει αναφερόμενος στη γυναίκα των τριών παιδιών του πως, «δεν υπήρχε έρωτας με αυτή τη γυναίκα».

Εν μέσω των εξελίξεων, φαίνεται να έχει ξεκινήσει μία "κόντρα" μεταξύ ιατροδικαστών, σε μία προσπάθεια να εξιχνιαστούν τα αίτια θανάτου και των άλλων δύο παιδιών, της Μαλένας και της Ίριδας.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό", παρουσιάστηκε ένα ζήτημα που έχει προκύψει, μεταξύ των ιατροδικαστών, καθώς πλέον γίνεται από ευρύτερο φάσμα λόγος για ασφυκτικό θάνατο των κοριτσιών κάτι που ερευνάται.

Για το ζήτημα αυτό και μετά τη χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή έγιναν αποκαλύψεις για συνομιλίες ιατροδικαστών που ερευνούν την υπόθεση, αναφέρθηκε και μέσα από τα social media ο Γρηγόρης Λέων, o oποίος μιλώντας νωρίτερα στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" έκανε λόγο για "κίνητρα" συναδέλφων του, τα οποία "δεν ήταν αθώα".

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Διοικητής ΟΑΕΔ στον ΑΝΤ1: Πώς θα λειτουργήσει η επιδότηση στέγης

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: τι έδειξε η έρευνα στο κινητό και το tablet του κατηγορούμενου