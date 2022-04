Υγεία - Περιβάλλον

Ρούλα Πισπιρίγκου - Ωνάσειο: Κεταμίνη δεν χορηγήθηκε στην Τζωρτζίνα από εμάς

Τι απαντά το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στους ισχυρισμούς του συνηγόρου της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου.

"Σε συνέχεια δηλώσεων για χορήγηση κεταμίνης στην Γεωργία Δασκαλάκη, ενημερώνουμε ότι η κεταμίνη είναι αναισθητικό φάρμακο, το οποίο χορηγείται σε παιδιατρικούς ασθενείς σε χαμηλές δόσεις. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του φαρμάκου στα παιδιά είναι 1-2 ώρες και πρακτικά δεν ανιχνεύεται στο αίμα μετά από μερικές ώρες", αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Απαντώντας σε ισχυρισμούς του δικηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου, πως χορηγήθηκε κεταμίνη στην άτυχη Τζωρτζίνα κατά την νοσηλεία της στο Ωνάσειο, το θεραπευτήριο αναφέρει "η νοσηλεία της Γεωργίας Δασκαλάκη στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο έλαβε χώρα επτά (7) μήνες πριν η ασθενής καταλήξει. Στον ιατρικό της φάκελο, δεν αναφέρεται χορήγηση κεταμίνης".

"Ενημερώνουμε ότι ο ιατρικός της φάκελος παραλήφθηκε από τις αρμόδιες Αρχές στις 2 Μαρτίου 2022", καταλήγει η ανακοίνωση απο το Ωνάσειο.

Τι υποστήριξε ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου

Νωρίτερα, σε μια δήλωση του που προκάλεσε αίσθηση, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθων Παπαδόπουλος, είπε ότι στην 9χρονη Τζωρτζίνα είχε χορηγηθεί κεταμίνη ενώ νοσηλευόταν στο Ωνάσειο. Όπως υποστήριξε μιλώντας στο Star, η χορήγηση κεταμίνης υπάρχει καταχωρημένη στα αρχείο του νοσοκομείου. Ανάμεσα σε τηλεφωνήματα που δέχτηκε, όπως υποστήριξε ο κ. Παπαδόπουλος, υπήρξε και μια συνομιλία με νοσηλεύτρια που δούλευε στο Ωνάσειο την εποχή που νοσηλευόταν η Τζωρτζίνα.

Ως νοσηλεύτρια ήταν υπεύθυνη για την φροντίδα της Τζωρτζίνας και όπως αναφέρει ήταν ένα παιδί που βρισκόταν σε μόνιμη κατάσταση επιληψίας ενώ αποκάλυψε ότι είχε χορηγηθεί στο παρελθόν κεταμίνη για την νοσηλεία της, γεγονός που όπως υποστηρίζει ο συνήγορος της κατηγορουμένης, θέτει ερωτηματικά και σε αμφιβολία την εξέταση που πρόκειται να γίνει. Ταυτόχρονα πρόσθεσε ότι θα κληθεί και θα καταθέσει και η ίδια στο ανακριτή για να επαναλάβει όλα όσα αποκάλυψε στον ίδιο.

Το ίδιο ισχυρίστηκε λίγο νωρίτερα ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας. «Υπάρχει μία μαρτυρία της νοσηλεύτριας που φρόντιζε τη Τζωρτζίνα που μου ανέφερε ότι τα επεισόδια που έκανε τα έκανε και άλλες φορές χωρίς να είναι μπροστά η μητέρα και ο πατέρας. Μου είπε ότι έκανε άλλα δύο τέτοια επεισόδια στο Ωνάσειο και πως ήταν σίγουρη ότι φεύγοντας από το Ωνάσειο ότι το παιδί θα καταλήξει. Μου είπε ότι αν κληθεί θα καταθέσει», ανέφερε.

