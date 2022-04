Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: τι έψαχνε στο διαδίκτυο για την κεταμίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι φαίνεται ότι αναζητούσε στο διαδίκτυο η Ρούλα Πισπιρίγκου, ακόμη και λίγα λεπτά πριν τη σύλληψή της.

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση των τριών κοριτσιών στην Πάτρα, έρχονται στο φως. με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές της Ρούλας Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας με τη χρήση κεταμίνης, έχουν γίνει "φύλλο και φτερό" από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε μία προσπάθεια να εντοπιστεί η διαδρομή της ουσίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Πελοπόννησος" τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού ηλεκτρονικού απορρήτου σε ηλεκτρονικές συσκευές (τάμπλετ) και κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στο σπίτι της 33χρονης και κατασχέθηκαν από την Ασφάλεια Πατρών και εστάλησαν για διερεύνηση «υπόπτων» διαδρομών στην Αθήνα, «έδειξαν» τις συγκεκριμένες διαδικτυακές αναζητήσεις, όμως αυτές τοποθετούνται χρονικά μετά τον θάνατο της Τζωρτζίνας και λίγο πριν τη σύλληψη της 33χρονης.

Η Ρούλα Πιπισπιρίγκου αναζητούσε κάθε τί που άκουγε στην τηλεόραση ή διάβαζε και αφορούσε σε πιθανές ουσίες και σκευάσματα που θα μπορούσαν να επιφέρουν τον θάνατο στη Τζωρτζίνα.

Η τελευταία της αναζήτηση χρονολογείται στις 30 Μαρτίου λίγο πριν οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών Αττικής τη μεταφέρουν στη ΓΑΔΑ. Η αναζήτησή της φαίνεται να είναι «τι είναι η κεταμίνη», καθώς τότε είχε δει το φως μετά τις τοξικολογικές πως η ουσία αυτή είναι που βρέθηκε στη μικρή Τζωρτζίνα.

Όσον αφορά τις αγορές της 33χρονης μέσω διαδικτύου, φαίνεται πως έχει αγοράσει κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα και συγκεκριμένα σε λιποδιαλύτες.

Από τις 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στο ισόγειο του τριώροφου επί της οδού Μπιζανίου, στην Πάτρα, μόνο η μία είναι λειτουργική και πρόκειται για κινητό τελευταίας τεχνολογίας (smartphone).

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος για ισχυρό σεισμό στη Θήβα: Αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων

Γιαννούτσος - Βαμβακάρης: η τυχαία γνωριμία και τα 25 χρόνια συνεργασίας (βίντεο)



Δικηγόρος Πισπιρίγκου: Το θέμα είναι αν το έκανε, όχι αν συμφωνούμε με τη συμπεριφορά της