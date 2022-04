Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Μυστήριο με το πιστοποιητικό θανάτου της σπιτονοικοκυράς

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της σπιτονοικοκυράς του ζεύγους Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου φέρνει η αποκάλυψη του πιστοποιητικού θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Συγκεκριμένα, το μόνο όνομα που αναφέρεται είναι αυτό του Μάνου Δασκαλάκη, ο οποίος εμφανίστηκε και υπέγραψε ως ο κοντινότερος άνθρωπος στην εκλιπούσα.

Στο έγγραφο όμως υπάρχει μια απλή μονογραφή γιατρού, χωρίς να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο όπως θα έπρεπε.

Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και στους τραπεζικούς λογαριασμούς της σπιτονοικοκυράς.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας της εκλιπούσας, επρόκειτο για μία σύνταξη άνω των 1.500 ευρώ το μήνα.

