Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: ηχητικό ντοκουμέντο για τον θάνατο της Ίριδας

Η στιγμή που το ΕΚΑΒ δέχεται την κλήση για τον θάνατο της μικρής Ίριδας και οι στιγμές μέχρι τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση των τριών παιδιών που πέθαναν αιφνίδια στην Πάτρα μέσα σε τρία χρόνια.

Η μητέρα τους, Ρούλα Πισπιρίγκου, κατηγορείται για τον θάνατο με κεταμίνη της 9χρονης Τζωρτζίνας, ενώ στοιχεία ερευνώνται και για τους άλλους δύο θανάτους της μικρής Μαλένας και της Ίριδας.

Το ντοκουμέντο, αφορά στην Ίριδα, η οποία έχασε ξαφνικά τη ζωή της σε ηλικία 6 μηνών στο σπίτι της.

Όπως ακούγεται, το ΕΚΑΒ έλαβε την κλήση στις 11.37 το πρωϊ, αμέσως έστειλε μονάδα στελεχωμένη με γιατρό και όχι ασθενοφόρο μόνο με διασώστες, μέσα σε 7 λεπτά.

Στο σπίτι, το σπίτι βρισκόταν η Ρούλα Πισπιρίγκου, ο Μάνος Δασκαλάκης, η 9χρονη Τζωρτζίνα και η Δήμητρα Πισπιρίγκου, που είχε νωρίτερα βγεί στο δρόμο αναζητώντας το ασθενοφόρο για να το κατευθύνει προς την οικία του ζευγαριού. Ο Μάνος είχε φθάσει νωρίτερα γιατί ήταν σχεδόν δίπλα.

Μπαίνοντας στην κουζίνα οι διασώστες με τον γιατρό αντίκρυσαν την 6 μηνών Ίριδα στο δάπεδο και από πάνω της τον Μάνο και την Ρούλα, που προσπαθούσε με ΚΑΡΠΑ να επαναφέρει το βρέφος.

“Σας παρακαλώ κάντε κάτι, έχουμε ήδη χάσει ένα παιδί” , έλεγε ο Μάνος Δασκαλάκης, παραχωρώντας την θέση του στους διασώστες.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε ήδη απομακρυνθεί από το παιδί και σε μια γωνία της κουζίνας έκλαιγε. Ενώ με τρόμο παρακολουθούσε τα όσα διαδραματίζονταν η Τζωρτζίνα, το μεγαλύτερο παιδί που έστεκε να κοιτά αποσβωλομένο και δεν έφευγε παρά τις φωνές της μητέρας του να πάει στο διπλανό δωμάτιο.

Η ομάδα του ΕΚΑΒ ακουμπώντας την Ίριδα διαπιστώνει πως τα άκρα του βρέφους είναι παγωμένα και τα χείλη του μελανιασμένα.

“Γιατί δεν ειδοποιήσατε το ΕΚΑΒ νωρίτερα;” ρώτησε ο γιατρός, για να λάβει την απάντηση από τον Μάνο Δσκαλάκη πως “τώρα το είδαμε”.

Η διαδικασία της ανάνηψης ξεκίνησε άμεσα, αλλά το βρέφος δεν είχε πια ούτε αναπνοή.

Οι διασώστες ενημερώνουν το Καραμανδάνειο νοσοκομείο πως θα έλθουν και να προετοιμαστούν για την ύστατη επιχείρηση ανάνηψης του βρέφους.

“Μην αργείτε” φώναζε ο Μάνος στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ όταν η μικρή Ίριδα, διακομιζόταν στο νοσοκομείο χωρίς σφυγμό, οπου λίγη ώρα αργότερα τους ανακοινώθηκε ότι δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στην ζωή.

Πηγή: flamis.gr





