Σανγκάη: Σκληρό lockdown και εικόνες χάους (βίντεο)

Πρωτοφανείς εικόνες που προκαλούν την παγκόσμια κοινότητα. Εμφανείς οι συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία.

Απίστευτες είναι οι σκηνές που μεταφέρονται από τη Σανγκάη σε όλο τον κόσμο. Οι κάτοικοι της κινεζικής επαρχίας ζουν μια ιδιότυπη, αυταρχική και εκτός ορίων καραντίνα από τον κορονοϊό, την ώρα που ο αντίκτυπος του κινεζικού lockdown γίνεται αισθητός στην παγκόσμια οικονομία.

Αστυνομικοί με ειδικές στολές συλλαμβάνουν πολίτες που του εκλιπαρούν να μην τους πάρουν και τους μεταφέρουν στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους καραντίνας που έχουν δημιουργηθεί, κρυφά, για όσους βρίσκονται θετικοί στον κορονοϊό.

Δεν υπάρχει "χώρος" ούτε για αντίσταση, αφού όσοι βγουν θετικοί δεν μπορούν να αποφύγουν την απομάκρυνση από οπου βρίσκονται. Σε βίντεο που κυκλοφορεί, μάλιστα, φαίνονται αστυνομικοί να "τσιμπάνε" πολίτη με δαγκάνα!

There is no stopping the #shanghai stormtroopers. You can live in a 5 million dollar apartment in one of the most cosmopolitan cities in the world. Once the QR code on your phone turns red (no test or positive test), off to quarantine cage you go. Resistance is futile.... pic.twitter.com/8UZwzDTLiq