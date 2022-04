Οικονομία

Moody's: Η Ρωσία ίσως είναι σε καθεστώς στάσης πληρωμών

Περίοδο χάριτος δίνει ο οίκος αξιολόγησης στη Ρωσία, που φαίνεται να έχει πρόβλημα με το συνάλλαγμά της.

Η Ρωσία ίσως βρίσκεται σε καθεστώς στάσης πληρωμών καθώς προσπάθησε να πληρώσει ομόλογά της σε δολάρια με ρούβλια λόγω των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί από τη Δύση εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε ο οίκος Moody's, στην πρώτη μεγάλη αθέτηση πληρωμών ξένων ομολόγων της Μόσχας ύστερα από τα χρόνια που ακολούθησαν την επανάσταση των μπολσεβίκων του 1917.

Η Ρωσία προχώρησε σε πληρωμή που ήταν προγραμματισμένη για τις 4 Απριλίου για δύο κρατικά ομόλογα --με ωρίμανση το 2022 και το 2042-- σε ρούβλια αντί σε δολάρια που προβλεπόταν να καταβάλει με βάση τους όρους των τίτλων αυτών.

Η Ρωσία «μπορεί έτσι να θεωρηθεί ότι είναι σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών βάσει του ορισμού της Moody's εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή έως τις 4 Μαΐου, που λήγει η περίοδος χάριτος», ανέφερε ο οίκος Moody's σε ανακοίνωση.

«Οι συμβάσεις των ομολόγων δεν περιλαμβάνουν πρόβλεψη για αποπληρωμή σε κάποιο άλλο νόμισμα εκτός των δολαρίων».

