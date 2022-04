Καιρός

Καιρός: Σκόνη και ζέστη το Σάββατο του Λαζάρου

Στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών η θερμοκρασία το Σάββατο, ενώ από το βράδυ θα κάνουν την εμφάνισή τους τα φαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση.

Το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι το απόγευμα αναμένεται αραιή συννεφιά και λίγες ασθενείς βροχές. Τις βραδινές ώρες τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και νότια χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Από τις βραδινές ώρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και από το απόγευμα ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με λίγες ασθενείς βροχές. Τις βραδινές ώρες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια ανατολικοί τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στην ανατολική Πελοπόννησο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με ασθενείς τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται από τις βραδινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Από τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή των Βαΐων σε όλη τη χώρα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα κεντρικά και τα βόρεια πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και οι συγκεντρώσεις της κυρίως στα νότια θα είναι αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νοτιοανατολικά νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, σταδιακά όμως θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα είναι αισθητή και θα φθάσει στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία τους 13 με 15 βαθμούς. Αντίθετα στη βόρεια Κρήτη θα φθάσει τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

