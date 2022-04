Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Μπουρχάν Μπαράν: Η τουρκική σημαία σε εκδήλωση, οι αντιδράσεις και η απάντησή του

Αντιδράσεις και σχόλια προκάλεσε η παρουσία του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής σε εκδήλωση της ψευδομουφτείας Ξάνθης, με φόντο την τουρκική σημαία.



Εντονες αντιδράσεις και σχόλια έχει προκαλέσει η παρουσία του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, Μπουρχάν Μπαράν σε εκδήλωση της ψευδομουφτείας Ξάνθης, παρόντος του Τούρκου προξένου και με φόντο την τουρκική σημαία, η οποία αναρτήθηκε στο χώρο της εκδήλωσης.

Ο Μπουρχάν Μπαράν, ωστόσο, δίνει την δική του εκδοχή για την παρουσία του στην εκδήλωση με τον ψευδομουφτή Αχμέτ Μέτε σε χωριό της Ξάνθης, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή του πως δεν υπήρχε καμία τουρκική σημαία κατά τη διάρκεια του δείπνου.



Ο κ. Μπαράν κάνει λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες σημειώνοντας ότι η τουρκική σημαία αναρτήθηκε μετά τη λήξη της προσευχής χωρίς καμία ενημέρωσή του και μετά το συμβάν αποχώρησε.



Αναλυτικά η δήλωση του Μπουρχάν Μπαράν έχει ως εξής:



«Στο πλαίσιο της θρησκευτικής μουσουλμανικής εορτής του Ραμαζανιού παραβρέθηκα χθες έπειτα από πρόσκληση στο Ιφτάρ, στο δείπνο που παραδοσιακά παρατίθεται.



Η πρόσκληση ήταν από τον Δήμο Γιλντιρίμ Προύσας και κατά τη διάρκεια του δείπνου όπως αποτυπώνεται και από την φωτογραφία, την οποία παραθέτω, δεν υπάρχει καμία σημαία της γείτονος χώρας.



Αυτό συνέβη ξαφνικά, όπως με ενημέρωσαν εκ των υστέρων οι συνεργάτες του πολιτικού μου γραφείου στην Ξάνθη που ήταν παρόντες, κατά τη λήξη της προσευχής χωρίς καμία ενημέρωσή μου για μια τέτοιου είδους ενέργεια. Μετά το συμβάν μάλιστα αποχώρησα.



Η πορεία μου ως Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου έως τώρα έχει αποδείξει ότι καταβάλω τα μέγιστα στο να είμαι αρωγός της αρμονίας και της ειρηνικής συνύπαρξής μας στην Ξάνθη.



Δεν θα επιτρέψω προβοκατόρικες ενέργειες που ως στόχο έχουν μόνο να πλήξουν το κύρος και την πολιτική μου σταδιοδρομία υπό το πρίσμα του δόλου και της ρατσιστικής προκατάληψης εναντίον εμού και του κόμματος το οποίο εκπροσωπώ».





Το θέμα ανέδειξε ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ και γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Τάσος Χατζηβασιλείου ζητώντας εξηγήσεις από τον συνάδελφό του για την παρουσία του στην εκδήλωση και τις εικόνες που ποζάρει με φόντο την τουρκική σημαία.

Σε εκδήλωση της ψευδομουφτείας Ξάνθης, παρόντος του Τούρκου προξένου και με φόντο την τουρκική σημαία, παρίσταται ο βουλευτής του @kinimallagis Μπουρχάν Μπαράν. Το ΚΙΝΑΛ γνωρίζει τις δραστηριότητες και τις επιλογές του βουλευτή του; Επιβάλλεται να πάρει καθαρή θέση. pic.twitter.com/5qE8L4FZPc

— Tasos Chatzivasileiou (@tasos_chatziv) April 15, 2022

