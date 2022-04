Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Γκάγκα - Παπαευαγγέλου για κρούσματα και μέτρα

Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και την χαλάρωση των μέτρων.



Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα, τις μεταλλάξεις και την χαλάρωση των μέτρων από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη.

«Η πανδημία φαίνεται να ελέγχεται. Ξεκινάμε με μία καινούργια κανονικότητα. Να χαρούμε το Πάσχα», είπε μεταξύ άλλων η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα.

Από την πλευρά της η Βάνα Παπαευαγγέλου είπε ότι ο ιός δεν έχει γίνει κοινό κρυολόγημα. Σε όλον τον δυτικό κόσμο οι προσωπικές επιλογές καθορίζουν την πορεία του ιού σημείωσε και πρόσθεσε ότι αυτό είναι το Τριτο Πάσχα από την έναρξη της πανδημίας. Μέ μάσκα πρέπει να πάμε στις εκκλησίες. Η τήρηση των μέτρων θα μας βοηθήσει να περάσουμε καλά και με ασφάλεια, ανέφερε.

Νωρίτερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε δεκάδες θανάτους και πάνω από 8.000 κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Την ίδια ώρα ενδιφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανα περιφερειακή ενότητα.

