Σούρας στον ΑΝΤ1: Η Πισπιρίγκου έχει διαταραχή προσωπικότητας, δεν έχει συναισθήματα (βίντεο)

Ο Διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Metropolitan” μιλά για την υπόθεση της Πάτρας και αναλύει το ψυχολογικό προφίλ της 33χρονης. Τι είπε για τον Μάνο Δασκαλάκη.

Το ψυχολογικό προφίλ της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο της 9χρονης κόρης της Τζωρτίνας, αλλά και την υπερκέκθεσή της στα ΜΜΕ με στοιχεία τηλεποτικού celebrity μίλησε ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Αρχικά ο κ. Σιούρας ανέλυσε τις ομοιότητες της κατηγορουμένης με τον δολοφόνο της Καρολάιν, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Όπως εξηγεί, η Ρούλα Πισπιρίγκου από την Πάτρα έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον πιλότο των Γλυκών Νερών τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Για το κίνητρο ο ψυχίατρος είπε ότι "είναι η διαταραχή της προσωπικότητας, είναι ο Μπάμπης των Γλυκών Νερών. Είναι μία προσωπικότητα που έχει διαμορφωθεί από πολύ μικρή ηλικία, που όλοι την βλέπουν, αλλά δεν μιλούν".

Ερωτηθείς αν πρέπει να γίνει στην κατηγορούμενη ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη δήλωσε κατηγορηματικά "όχι, γιατί δεν είναι ψυχιατρικά ασθενής. Είναι μία διαταραχή προσωπικότητας που δεν περιέχει συναισθήματα, τύψεις και ενοχές".

Όσον αφορά την υπερπροβολή στην τηλεόραση ο κ. Σιούρας εκτίμησε ότι ο λόγος που γίνεται "είναι για να δώσει η Ρούλα Πισπιρίγκου να δώσει στον κόσμο να καταλάβει, κάτι που δεν μπορεί να καταλάβει".

Σχολιάζοντας τη συμπεριφορά του Μάνου Δασκαλάκη είπε "ο σύζυγος πιστεύει ότι είναι ο ήρωας μιας ιστορίας που δυστυχώς δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η ιστορία είναι ιστορία κακού" και συμπλήρωσε "νομίζουν ότι είναι celebrity".

Ο γνωστός ψυχίατρος μίλησε και για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και την συμπεριφορά που έχει στο δικαστήριο κατά της διάρκεια της δίκης. Ο κ. Σούρας μίλησε με σκληρά λόγια και τόνισε ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος το παίζει και πάλι “ήρωας”, ενώ είναι δολοφόνος, σημειώνονας ότι «η ψυχή του είναι μαύρη».





