Κοινωνία

Δασκαλάκης: Αν χρειαστεί θα δώσω το ηχητικό μήνυμα με τις απειλές της Ρούλας στη Δικαιοσύνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τη σχέση του με την κατηγορούμενη σύζυγό του, Ρούλα Πισπιρίγκου, τις συνθήκες θανάτου των τριών παιδιών του, αλλά και τη στάση του όλο αυτό το διάστημα.



Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Μάνου Δασκαλάκη στην Αγγελική Νικολούλη προβλήθηκε χθες στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ».

«Τότε τι κάνανε οι γιατροί, τώρα μιλάνε όλοι, τότε γιατί δεν είπαν κάτι; Γιατί κοιτάνε όλοι να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω...» ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Επέμεινε ότι ο ίδιος δεν είχε αντιληφθεί κάτι.

Είπε ακόμη ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου συνήθιζε να τραβάει πολλά βίντεο με τα παιδιά. «Η Ρούλα σπάραζε, εγώ έπεσα κάτω, δεν μπορούσα να το πιστέψω» είπε, αναφερόμενος στις αντιδράσεις του ζευγαριού, όταν πέθανε η μόλις έξι μηνών Ίριδα. «Ρώτησα την Τζωρτζίνα αν είδε κάτι» είπε ακόμη, όμως εκείνη δεν είχε δει τίποτα, ανέφερε, σχετικά με την ημέρα που «έφυγε» το μωρό, η Ίριδα.

«Το πανάκι με το αίμα μου το δικαιολογήσανε ότι ήταν υγρό από τους πνεύμονες» είπε ακόμη, αναφερόμενος σε όσα του είπε η παθολογοανατόμος (σ.σ. για το πανάκι της Ίριδας).

Αναφερόμενος στις απειλές που δεχόταν ο ίδιος από τη Ρούλα Πισπιρίγκου, είπε ότι, αν χρειαστεί, θα δώσει το σχετικό ηχητικό μήνυμα στη Δικαιoσύνη.

O πατέρας των τριών νεκρών παιδιών στην Πάτρα αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση που είχε με τη μεγαλύτερη κόρη του Τζωρτζίνα. «Η Τζωρτζίνα ήταν πανέξυπνη, ένα παιδί που δεν μπορώ να το περιγράψω. Από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε ήταν προσκολλημένη πάνω μου», ανέφερε ο Μάνος Δασκαλάκης, με τηn Αγγελική Νικολούλη να τον ρωτά: «Μήπως αυτό δεν άρεσε στη μητέρα της και ήθελε να το χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή εναντίον;».

«Δεν ξέρω. Όταν πήγε στο νοσοκομείο η Μαλένα, η Τζωρτζίνα ήταν στη μητέρα μου. Ήταν πολύ μικρή, δεν ανέφερε το παραμικρό για την αδελφή της», απάντησε ο πατέρας. «Η Τζωρτζίνα ήταν 8 χρονών και εάν ήταν απόπειρα ασφυξίας ή το οτιδήποτε, θα μπορούσε να αντιδράσει. Δεν μπορώ να διανοηθώ το τι έχει γίνει εκείνη την ημέρα» ανέφερε.

Για τη χορήγηση της κεταμίνης στην 9χρονη κόρη του και από πού εικάζει ότι την προμηθεύτηκε η Ρούλα απάντησε: «Μπορούν να ψαχτούν όλα από τους αρμόδιους. Δεν υπάρχει κανένας στην οικογένεια της Ρούλας που να ανήκει στον χώρο των τοξικομανών».

Μετά το σοβαρό επεισόδιο της Τζωρτζίνας που την άφησε τετραπληγική το ζευγάρι, όπως είπε, αποφάσισε να μείνει μαζί για το καλό του παιδιού. «Αποφασίζουμε να είμαστε μαζί για το παιδί και να δώσουμε τα πάντα για το παιδί ειδικά στην κατάσταση που βρισκόταν. Η Ρούλα την είχε σε εξαιρετική κατάσταση. Χωρίσαμε από τη μέρα που η Τζωρτζίνα αποβίωσε. Δεν θέλω να λέω δολοφονήθηκε γιατί δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω και εγώ ο ίδιος αυτό το πράγμα».

Στην ερώτηση αν είναι ακόμη ερωτευμένος με την κατηγορούμενη δήλωσε εμφατικά: «Ούτε καν δεν είμαι ερωτευμένος μαζί της, χρόνια τώρα, δεν υπήρχε βασικά έρωτας με αυτή τη γυναίκα».





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Σκόνη και ζέστη το Σάββατο του Λαζάρου

Ουκρανία - Ζελένσκι: Θα παραδοθεί σύντομα το ερωτηματολόγιο για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ

Monte Carlo Masters: Ο Τσιτσιπάς στους “4” με απίστευτη ανατροπή