Οικονομία

Πάσχα - Μαγαζιά: Πως θα λειτουργήσουν την Μεγάλη Εβδομάδα

Ανοικτά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων.



Ανοικτά θα είναι τα καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων, 17 Απριλίου 2022, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου ενόψει του Πάσχα.

Τα εμπορικά καταστήματα, σύμφωνα με το ωράριο που έχουν προτείνει οι εμπορικοί σύλλογοι, θα λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ενώ πολυκαταστήματα και αλυσίδες καταστημάτων, σύμφωνα με το ωράριο που προτείνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) θα είναι ανοικτά έως τις 8 το βράδυ.

Για την Μεγάλη Εβδομάδα, σύμφωνα με το ωράριο που έχει προτείνει στα μέλη του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών το ωράριο θα είναι 9 το πρωί με 9 το βράδυ, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή τα μαγαζιά προτείνεται να λειτουργήσουν από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Το ίδιο ωράριο προτείνει και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης με μια μικρή διαφορά σε ό,τι αφορά στο ωράριο του Μεγάλου Σαββάτου που προτείνεται να είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Για τα μεγάλα καταστήματα, τα πολυκαταστήματα και τις αλυσίδες καταστημάτων ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) ανακοίνωσε ότι το ωράριο λειτουργίας από Μεγάλη Δευτέρα έως και Μεγάλη Πέμπτη θα είναι 9 το πρωί με 9 το βραδυ, για τη Μεγάλη Παρασκευή θα είναι από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα 25 Απριλίου τα καταστήματα δεν λειτουργούν.Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των κρεοπωλείων Αθήνας και Αττικής για τις εορτές του Πάσχα έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Λιανοπωλητών Καταστηματαρχών Κρεοπωλών Αθήνας - Αττικής «Οι Ταξιάρχες».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα κρεοπωλεία κατά τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν ανοικτά τις εξής ώρες:

Κυριακή 17/4/2022: ΚΛΕΙΣΤΑ

Μ. Δευτέρα 18/4/2022: 8:00 - 18:00

Μ. Τρίτη 19/4/2022: 8:00 - 20:30

Μ. Τετάρτη 20/4/2022: 8:00 - 20:30

Μ. Πέμπτη 21/4/2022: 8:00 - 20:30

Μ. Παρασκευή 22/4/2022: 13:00 - 18:00

Μ. Σάββατο 23/4/2022: 8:00 - 17:00

Κυριακή του Πάσχα 24/4/2022: ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευτέρα του Πάσχα 25/4/2022: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη του Πάσχα 26/4/2022: ΚΛΕΙΣΤΑ