Μητσοτάκης: Η ξεχωριστή συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τσαγκατάκη (εικόνες)

Η συγκινητική ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την συνάντηση με τον τυφλό μαθητή στο Ηράκλειο.



Συνάντηση με έναν εκ γενετής τυφλό, τον Κωνσταντίνο Εφραίμ Τσαγκατάκη, είχε στο Ηράκλειο Κρήτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε και σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Insragram, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Στο Ηράκλειο συνάντησα τον Κωνσταντίνο.



Ο Κωνσταντίνος Εφραίμ Τσαγκατάκης, εκ γενετής τυφλός, πηγαίνει σε σχολεία και μιλά στους μαθητές για τα προβλήματα που ο ίδιος αντιμετωπίζει. Μου είπε ότι θέλει να περάσει στα παιδιά το μήνυμα ότι το διαφορετικό ίσως δεν απέχει τόσο πολύ από εκείνα. Και ότι δεν υπάρχει λόγος να το φοβούνται.



Με γνώρισε με τον δικό του τρόπο. Θα είμαι δίπλα του όπως μπορώ.»

