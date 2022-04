Παράξενα

Θεσσαλονίκη: 50χρονη ΑμεΑ ξυλοκοπήθηκε από την γυναίκα που την φρόντιζε

Οικιακή βοηθός άσκησε σωματική βία σε μία γυναίκα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Οικιακή βοηθός συνελήφθη, ύστερα από καταγγελία 50χρονης ΑμεΑ ότι την χαστούκισε και την απείλησε.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, η 40χρονη συλληφθείσα (αλλοδαπή) ήταν επιφορτισμένη με την επίβλεψή της, όταν υπό συνθήκες που δεν έχουν γίνει γνωστές, άσκησε σωματική βία εναντίον της χτυπώντας την στο πρόσωπο, ενώ εκτόξευσε και απειλές.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν στην περιοχή της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Αφού η 50χρονη απευθύνθηκε στην αστυνομία ακολούθησε η σύλληψη της οικιακής βοηθού με την αυτόφωρη διαδικασία.

