Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπιασε φωτιά εν κινήσει

Για την κατάσβεση επιχείρησαν τρία οχήματα με οκτώ πυροσβέστες.

Αστικό λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε καθώς αυτό κινείτο στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, στη Θεσσαλονίκη.

Οι επιβάτες και ο οδηγός πρόλαβαν και εγκατέλειψαν άμεσα το φλεγόμενο λεωφορείο και δεν κινδύνευσαν.

Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται.

