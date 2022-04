Αθλητικά

Περιστέρι – Άρης: μεγάλη νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Ο Άρης ουσιαστικά «κλείδωσε» τη συμμετοχή του στα play off, παίρνοντας το ροζ φύλλο αγώνα μέσα στο Περιστέρι.

Τεράστιο «διπλό», με το οποίο «κλείδωσε» ουσιαστικά τη συμμετοχή του στα εφετινά πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League (χρειάζεται ακόμη μία νίκη), πανηγύρισε ο Άρης, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής. Οι Θεσσαλονικείς πέρασαν νικηφόρα με 70-67 από την έδρα του Περιστερίου, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 9-12 και υποχρεώνοντας την ομάδα του Μίλαν Τόμιτς στην έκτη ήττα στο «σπίτι» της.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ο Έρικ Λόκετ με νταμπλ νταμπλ (16 πόντοι, 11 ριμπάουντ), ενώ από τους γηπεδούχους, οι οποίοι με 2/2 ήττες απέναντι στον Άρη υστερούν σε πιθανή ισοβαθμία, προσπάθησε ο Τόμας Γκίελο με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 16-30, 34-38, 47-46, 67-70

Με αυξημένη την παραγωγικότητα του, ο Άρης πάτησε γκάζι με το... καλημέρα της αναμέτρησης και στο 10΄ εξασφάλισε μία διαφορά ασφαλείας (+14, 16-30). Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήλεγξαν τα ριμπάουντ, έδεσαν την άμυνα τους και περιορίζοντας τους Θεσσαλονικείς στους 16 πόντους σε δεύτερη και τρίτη περίοδο (σημείωσαν από 8 πόντους), κατάφεραν στο 30΄ να σημειώσουν την ανατροπή (47-46). Στον... επίλογο, όμως, οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά για τον Άρη, με τον Λόκετ να αποτελεί μία αξιόπιστη λύση στην επίθεση και να οδηγεί τους «κίτρινους» στο πολύτιμο «διπλό».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουρσανίδης Γ., Ζαχαρής, Καρπάνος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Τόμιτς): Κόζι 14 (3), Πέτεγουεϊ 8, Μωραΐτης 8 (1), Γκίελο 17 (4), Μπράουν 4, Αγκμπελίς, Χρηστίδης 5, Χρυσικόπουλος 3, Κατσίβελης, Σαλούστρος 5 (1), Γκρέι 3.

ΑΡΗΣ (Βαρβούνης): Κάουαν 17 (3), Λόκετ 16 (4), Νετζήπογλου 7 (1), Γουίλιαμς 11 (2), Κώττας 3, Τζούιστον 5, Σχίζας 3 (1), Πουλιανίτης, Κέλι 8.

