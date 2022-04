Αθλητικά

Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου: “Τρένο” οι νησιώτες

Αν και έκανε τα εύκολα δύσκολα ο Κολοσσός, πήρε το ροζ φύλλο αγώνα, το τρίτο σε ισάριθμους αγώνες μέσα σε μια εβδομάδα.

Τα εύκολα δύσκολα έκανε σήμερα στο Ιβανώφειο, για την 22η αγωνιστική της Basket League, απέναντι στον Ηρακλή ο Κολοσσός Ρόδου. Σε ένα ματς που είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια, βρέθηκε με διαφορά 15 πόντων στην τρίτη περίοδο, αλλά πήρε, τελικά, αγχωτικά, τη νίκη στο τέλος, με 64-62. Αποτέλεσμα που του έδωσε το τρίτο, στη σειρά, ροζ φύλλο τις τελευταίες επτά μέρες (σ.σ. προηγήθηκαν οι επιτυχίες απέναντι σε Προμηθέα το περασμένο Σάββατο και στο εξ’ αναβολής ματς κόντρα στο Λαύριο).

Κορυφαίοι για τους νησιώτες ήταν οι Στέφαν Μομίροφ (16π., 5 ασίστ), Σον Μίλερ (15π, 7 ριμπ., 4 κλ. , 1 κοψ.). Ξεχώρισε περισσότερο για τον ελλειπή «Γηραιό» (είχε 9 παίκτες μάχιμους στο παρκέ), ο Μάικ Χένρι (23π., 8 ριμπ.).

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 26-40, 44-55, 62-64

Ο Κολοσσός άνοιξε γρήγορα τη διαφορά στο σκορ , με τους Σλαφτάκη, Μίλερ, αρχικά και τον Μομίροφ, στην πορεία, να «φορτώνουν» το καλάθι του Ηρακλή (6’ 6-16). Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να αντιδράσουν, μείωσαν στους 4 πόντους (14-18) στο 9’, οι νησιώτες, εντούτοις, πάτησαν εκ νέου... γκάζι στη δεύτερη περίοδο στο τέλος της οποίας βρέθηκαν στο +14 (26-40).

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τη διαφορά τους γύρω από το ίδιο επίπεδο στην τρίτη περίοδο (25’ 32-47, 27’ 38-51), ο Ηρακλής, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Με αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο, πλησίασε στους 2 πόντους στο 39’ (57-59). Ο Μομίμορ με εύστοχο τρίποντο, με 45’’ να απομένουν για το φινάλα έστειλε τον Κολοσσό στο +5 (57-62), βάζοντας, ουσιαστικά, την ομάδα του σε θέση υπεροχής για την κατάκτηση της νίκης. Με τους Παπαδάκη, Σταμάτη ο Ηρακλής μείωσε εκ νέου στο δίποντο, 62-64, το οποίο έμελλε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Σταματόπουλος, Τσιμπούρης

ΗΡΑΚΛΗΣ (Κώστας Μέξας): Σταμάτης 8 (2), Χένρι 23, Γκάρετ 2, Φίλλιος, Εϊμπραμς 8 (1), Χαριτόπουλος 2, Ντολεζάι 8, Παπαδάκης 11 (2)

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Ηλίας Καντζούρης): Μομίροφ 16 (3), Γουίλιαμς 10 (2), Μίλερ 15, Σλαφτσάκης 2, Ποτ 6, Μαργαρίτης 2, Μπιλής, Τιλί 4, Φλόιντ 9 (1), Χατζιδάκης

