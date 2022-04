Κόσμος

Σανγκάη: Οι πρώτοι θάνατοι μετά το σκληρό lockdown

Παρά το πρωτοφανές lockdown, καταγράφηκαν θάνατοι από τις Αρχές της Κίνας.

Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα τους πρώτους τρεις θανάτους ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 στη Σαγκάη αφότου επιβλήθηκε lockdown στην κινεζική οικονομική πρωτεύουσα, στα τέλη Μαρτίου.

Ο ασιατικός γίγαντας, όπου οι αρχές συνεχίζουν να εφαρμόζουν πολιτική «μηδέν κρουσμάτων» του νέου κορονοϊού, επισήμως δεν έχει καταγράψει παρά 4.641 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 αφότου ταυτοποιήθηκε ο SARS-CoV-2 στο έδαφός της, στην πόλη Γουχάν, στα τέλη του 2019.

Στη Σαγκάη επιβεβαιώθηκαν 19.831 ασυμπτωματικά κρούσματα του ιού το τελευταίο 24ωρο, από 21.582 το Σάββατο, και 2.417 συμπτωματικούς ασθενείς, από 3.238 την προηγουμένη.

Στη μητρόπολη έχουν γίνει πλέον πάνω από 200 εκατομμύρια εξετάσεις νουκλεϊκού οξέος από τη 10η Μαρτίου, στην προσπάθειά των αρχών να ελέγξουν το σοβαρότερο ξέσπασμα της πανδημίας στην Κίνα μέχρι σήμερα.