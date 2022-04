Life

Προεδρικές εκλογές Γαλλία: Ο Μακρόν ξαναβάζει “φωτιές” με σέξι εμφάνιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η προσωπική φωτογράφος του Προέδρου της Γαλλίας δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών του από τον προεκλογικό του αγώνα.

Νέα σέξι εμφάνιση έκανε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, λίγο πριν από το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη χώρα.

Η προσωπική φωτογράφος του Εμανουέλ Μακρόν ανέβασε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών του, από την προεκλογική του εκστρατεία, άλλες από τη σκηνή ομιλιών του, άλλες όπως ανεβαίνει, άλλες όπως ετοιμάζεται, αλλά και μία που ποζάρει στον καναπέ, με ανοιχτό το πουκάμισό του.

Ανάλογες φωτογραφίες του, είχε δημοσιεύσει η ίδια λίγο πριν από τον πρώτο γύρο. Σε αυτές φαινόταν ο Μακρόν, επιμελώς ατημέλητος και αξύριστος, ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο με τους Προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, στην αρχή του πολέμου.

Όπως και την πρώτη φορά, έτσι και αυτήν, οι φωτογραφίες έγιναν viral και τα σχόλια έπεσαν «βροχή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ©Soazig de la Moissonnie?re (@soazigdelamoissonniere)

Ειδήσεις σήμερα:

Ακάρ: Η Ελλάδα από τη μία επιδιώκει συμμαχίες, από την άλλη αγωνίζεται για οπλισμό

Αλμυρός: Κατήγγειλε τον πρώην της για βιασμό σε τουαλέτα

Θεσσαλονίκη: Έσπασαν πατσατζίδικο γιατί τους ζήτησαν πιστοποιητικά (βίντεο)