Αντώνης Συκάρης: Θρίλερ με τη σορό του ορειβάτη

Θρίλερ με τη σορό του ορειβάτη που χάθηκε τα Ιμαλάια.

Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί με τη σορό του ορειβάτη Αντώνη Συκάρη, καθώς στο σημείο του δυστυχήματος που του στοίχισε τη ζωή έχει τόσο κακό καιρό, που οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να περισυνελλέξουν τη σορό του.

Τρεις φορές έχουν μεταβεί στο σημείο οι οδηγοί σέρπα, οι αχθοφόροι των Ιμαλαΐων, ώστε να περισυνελλέξουν τη σορό του, όμως οι ακραίες καιρικές συνθήκες στα 7400 μέτρα όπου βρίσκεται, δεν τους το έχουν επιτρέψει.

Μιλώντας στο protothema.gr ο γιος του Αντώνη Συκάρη, Γιάννης, εξήγησε ότι αν ο πατέρας του είχε πεθάνει πέφτοντας σε κάποια πλαγιά τότε δεν θα γινόταν προσπάθεια για να μαζέψουν τη σορό. Αλλά επειδή είναι πάνω στη διαδρομή της ανάβασης και κατάβασης της βουνοκορφής θα πρέπει να την περισυλλέξουν. «Αν ο πατέρας μου είχε πέσει σε κάποια πλαγιά είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας από την κορυφή δεν θα έψαχνε κανείς. Θα έμενε εκεί παγωμένος για πάντα. Επειδή όμως είναι σε σημείο της διαδρομής πρέπει να την πάρουν και να μας την επιστρέψουν μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα, όπως το κινητό του και την κάμερα που είχε μαζί του», θα πει και θα προσθέσει: «όσες προσπάθειες έχουν γίνει δεν έχουν αποτέλεσμα λόγω καιρού».

Σήμερα θα επιχειρήσουν και πάλι πέντε σέρπα όπως μας έχουν πει και αν θα τα καταφέρουν. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα και να μην επιχειρήσουν λόγω καιρικών συνθηκών και να επιστρέψουν, όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πηγή: protothema.gr

