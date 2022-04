Κοινωνία

Περισσός: Έκλεψαν την προτομή του Τάκη Σινόπουλου

"Σήκωσαν" την μπρούτζινη προτομή του ποιητή Τάκη Σινόπουλου.

Δύο άνδρες φέρονται να έκλεψαν μπρούτζινη προτομή του ποιητή Τάκη Σινόπουλου από τη διασταύρωση Σινοπούλου και Ντομπαζή,στον Περισσό τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας.

Οι μαυροφορεμένοι δράστες αφαίρεσαν την προτομή από το μνημείο γύρω στις 3 τα ξημερώματα, την έβαλαν μέσα σε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και διέφυγαν.

Για την αφαίρεση της προτομής χρησιμοποιήθηκαν βαριοπούλες.





Ποιος ήταν ο Τάκης Σινόπουλος

Γεννήθηκε στην Αγουλινίτσα και ήταν πρωτότοκος γιος του φιλολόγου Γιώργου Σινόπουλου και της Ρούσας-Βενέτας Αργυροπούλου.

Σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο Αθηνών και αποφοίτησε το 1944. Το 1934 δημοσίευσε το ποίημα “Προδοσία” και το διήγημα “Η εκδίκηση ενός ταπεινού” στην Πυργιώτικη εφημερίδα “Νέα Ημέρα”, με το ψευδώνυμο Αργυρός Ρουμπάνης.

Το 1941 επιστρατεύτηκε ως λοχίας υγειονομικού στο Λουτράκι,ενώ κατά τη διάρκεια της κατοχής δημοσίευσε μεταφράσεις Γάλλων ποιητών καθώς και μερικά δοκίμια για την ποίηση. Το 1942 φυλακίστηκε για μικρό χρονικό διάστημα από τους Ιταλούς ως αντιστασιακός ενώ την περίοδο του εμφυλίου ήταν γιατρός σε τάγμα πεζικού. Με το τέλος του εμφυλίου άρχισε να εργάζεται ως γιατρός παθολόγος στην πρωτεύουσα. Το 1951 κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο “Μεταίχμιο”.

Ανήκε στην εκδοτική ομάδα των “Δεκαοχτώ Κειμένων”, των “Νέων Κειμένων” 1-2, της “Κατάθεσης ’73” και του περιοδικού “Η Συνέχεια”. Ακόμη, συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά.

Ανήκει στην πρώτη μεταπολεμική γενιά. Επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τους Τ.Σ. Έλιοτ, Σεφέρη και Έζρα Πάουντ. Γενικά η ποίηση του είναι λυρική, επιγραμματική και κυριαρχείται από τραγική αυτογνωσία και απαισιοδοξία. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρατηρήθηκε μια μεταστροφή στη χρήση του γλωσσικού υλικού προς έναν αντιποιητικό, επιθετικό και συχνά ειρωνικό λόγο. Μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης του το είχε δωρίσει στο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έγραψε επίσης τις ποιητικές συλλογές “Το άσμα της Ιωάννας και του Κωνσταντίνου”, που τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης το 1961, “Γνωριμία με τον Μαξ”, “Νύχτα και αντίστιξη”, καθώς και διάφορες μελέτες και δοκίμια. Του απονεμήθηκε το 2ο Κρατικό Βραβείο Ποίησης για “Το άσμα της Ιωάννας και του Κωνσταντίνου” το 1962.

Πέθανε στον Πύργο στις 25 Απριλίου 1981 (παραμονή του Πάσχα του 1981). Ήταν παντρεμένος με την Μαρία Ντότα, η οποία το 1995 δώρισε το σπίτι που έμενε στον δήμο Νέας Ιωνίας με σκοπό την στέγαση του ιδρύματος “Τάκης Σινόπουλος”.

