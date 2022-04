Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Τα στοιχεία για το τάμπλετ και την κεταμίνη που με δικαιώνουν

Σε νέα δήλωση του ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου τοποθετείται σχετικά με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών

Σε νέα δήλωση του ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου τοποθετείται σχετικά με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών





Αναλυτικά η δήλωσή του





"Δεν θα αναλωθούμε σε αντιπαραβολή και αντιπαράθεση επιχειρημάτων μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Την πρωτοβουλία της έρευνας να τη διατηρήσουν τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές όπως έχουμε υποχρέωση βάσει του συντάγματος και των νόμων του κράτους θα αναφερθώ μόνο επιγραμματικά σε ορισμένα ζητήματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε κατόπιν επιθυμίας της εντολέως μου στη συνέχεια.





με τις ψηφιακές αναζητήσεις από το λογαριασμό της κατηγορουμένης. Θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω σε καμία ερώτηση. Το πρώτο ζήτημα σε σχέση με την απάντηση που έχει δοθεί από τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών σχετικά





Έχουμε τρία θέματα είναι σε τρεις η απάντηση της υπηρεσίας. Ο πρώτος είναι ότι δικαιώνεται ο ισχυρισμός της ότι για πρώτη φορά έκανε έρευνα για την ουσία κεταμίνη στις 30 Μαρτίου 2022 σε χρόνο μεταγενέστερο του θανάτου της μικρής Τζωρτζίνας και ακριβώς το χρόνο κατά τον οποίο είχε δημοσιευθεί στα μέσα η σχετική είδηση για την ύπαρξη κεταμίνης στις τοξικολογικές εξετάσεις της μικρής είναι ο ισχυρισμός που έχει δώσει η ίδια από την πρώτη στιγμή.





Υπάρχει ένα δεύτερο στοιχείο αναζήτηση της για αναισθητικά φάρμακα αναισθητικά φάρμακα όχι ουσίες που προκαλούν θάνατο δηλητήρια ή οτιδήποτε άλλο έχει ακουστεί μέσα στο σαββατοκύριακο που προηγήθηκε. Η έρευνα είχε γίνει στις 17 Ιανουαρίου 2020 στις 2 είναι το βράδυ της ημέρας μέσα στην οποία η μικρή Τζωρτζίνα είχε υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και η μητέρα αναζήτησε στο διαδίκτυο ουσίες αναισθητικές που της χορηγήθηκαν κατά την συγκεκριμένη εξέταση. Δεν αναζήτησε ποτέ την ουσία που μας ενδιαφέρει.





Ο τρίτος άξονας είναι ότι η αναζήτηση της αυτή είχε ως συνέπεια την αποστολή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας σχετικών διαφημίσεων και δημοσιεύσεων που αφορούν ανάλογες ουσίες με την έννοια με την με τον τρόπο του αναδυόμενου παραθύρου τα κόλπα banners που λέμε στη γλώσσα του διαδικτύου για τα οποία . Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά την αποστολή τους από την πλατφόρμα όπως προέκυψε από την έρευνα η ίδια η χρήστης ουδέποτε τα άνοιξε για να επισκεφτεί τις σχετικές σελίδες αυτό είναι το ένα έγγραφο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών.





η φαρμακευτική ουσία κεταμίνη υπάρχει στη συγκεκριμένη παιδιατρική κλινική σε τέσσερις διαφορετικές πτέρυγες μία από τις οποίες είναι η ΜΕΘ. Το δεύτερο στοιχείο που έχουμε είναι η απάντηση από το νοσοκομείο "Αγλαΐα Κυριακού" την παιδιατρική κλινική όπου τελικά η απάντηση που δίνεται εγγράφως κατόπιν δικού μας δικού μας αιτήματος που τέθηκε διαμέσου των ανακριτικών αρχών





Η επιπλέον πληροφορία είναι ότι η ουσία αυτή υπάρχει διαθέσιμη και στο βαλιτσάκι επειγουσών περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και μάλιστα υπάρχει μόνιμα διαθέσιμο σε πέντε φιαλίδια των 100 μιλιγκράμ το καθένα συνολική δηλαδή ποσότητα 500m κεταμίνης, τα οποία με βάση τις καταθέσεις τοποθετούνται λίγα εκατοστά μακριά από την άτυχη Τζωρτζίνα κατά τη διάρκεια της φιλότιμης προσπάθειας που πραγματοποιήθηκε για την καρδιοαναπνευστική της αναζωογόνηση.





Τα αντικειμενικά στοιχεία είναι αυτά τα δύο αυτά έγγραφα από τα οποία έχει σχηματιστεί η δικογραφία από την Παρασκευή και με άγνωστο τρόπο διοχετεύτηκαν στον Τύπο, ενώ εμείς τηρούμε την υποχρέωσή μας γιατί μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας σχολιάστηκαν από διάφορες πλευρές με τρόπο που σε πολλές περιπτώσεις δεν αποδίδει ακριβώς στην πραγματικότητα και για αυτό το λόγο κατόπιν εντολής της κατηγορουμένης δίνουμε την δική μας απαντήσει σε σχέση με το περιεχόμενο και την αποδεικτική αξία των συγκεκριμένων εγγράφων.









Η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη από όλα τα αρμόδια όργανα. Σημαντικά ζητήματα τα οποία για τα οποία δεν είναι ακόμη απάντηση δεν ξέρουμε το κυριότερο ή αν θέλετε ένα από τα κυριότερα τον ακριβή χρόνο επέλεξε ως του μοιραίου του θανάτου για την μικρή Τζωρτζίνα, είναι ένα χρονικό σημείο πάρα πολύ σημαντικό γιατί από αυτό γίνεται η εκκίνηση προς τα πίσω του υπολογισμού του χρόνου έστω κατά προσέγγιση κατά προσέγγιση του χρόνου κατά των οποίων χορηγήθηκε στο παιδάκι η κεταμίνη.





Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ακούμε στοιχεία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που δεν μπορούμε να τα διασταυρώσουμε. Σε σχέση με το αίτημα αποφυλάκισης που προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας θα ασκηθεί μόλις θα είναι έτοιμα τα έγγραφα που θα το συνοδεύουν.





Τέλος για λογαριασμό της ίδιας της κατηγορουμένης κύριος του έργου αλλά και των μελών της οικογένειάς της που υφίστανται αυτή τη στιγμή αφόρητη πίεση στιγματισμό και μάλιστα χωρίς να έχουν την παραμικρή ευθύνη για οτιδήποτε συμβαίνει σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση απευθύνουμε έκκληση για τον σεβασμό των διατάξεων της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφορές σε ξαδέρφου στράτευσης ανιψιές και κουμπάρους όχι μόνο δεν φωτίζουν την ουσία της υπόθεσης και δεν προσφέρουν τίποτα στην ανακριτική έρευνα αλλά αποτελούν και η κατάφωρη προσβολή της ιδιωτικής σφαίρας της ιδιωτικότητας και της προσωπικής ζωής των αναφερόμενων προσώπων αυτά ως δήλωση σας πάρα πολύ δεν θα απαντήσουμε στο συγκεκριμένο χρονικό στάδιο σε καμία ερώτηση. Σας ευχαριστώ να είστε καλά".