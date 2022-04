Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Συνεχίζει να σείεται η γη στην Κρήτη. Το μέγεθος και το επίκεντρο της νέας δόνησης.

Η γη στην Κρήτη συνεχίζει να σείεται μετά τα 6 Ρίχτερ που χτύπησαν το Αρκαλοχώρι στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021.

Νέος σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:57 το μεσημέρι στο Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα νότια – νοτιοανατολικά του Αρκαλοχωρίου και το εστιακό βάθος του ήταν 5 χιλιόμετρα.

