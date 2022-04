Αθλητικά

Λίβερπουλ: Έτοιμο το νέο συμβόλαιο του Σαλάχ

Σε επέκταση της συνεργασίας του Αιγύπτιου παίκτη της προχωρά η Λίβερπουλ.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ είναι έτοιμη ν' ανακοινώσει την παραμονή του Μοχάμεντ Σαλάχ, ικανοποιώντας έτσι την επιθυμία των φιλάθλων, αλλά και του Γιούργκεν Κλοπ, οι οποίοι συνεχίζουν να την πιέζουν να ολοκληρώσει άμεσα τις επαφές με τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ για το νέο συμβόλαιο του. Οι εξελίξεις είναι θετικές, καθώς ο μάνατζερ του, Ραμί Αμπάς συναντήθηκε με τη διοίκηση για το συγκεκριμένο θέμα και συμφώνησαν στην επέκταση της συνεργασίας τους.

Ο Σαλάχ, ο οποίος μεταγράφηκε στη Λίβερπουλ από τη Ρόμα το 2017, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και η αγγλική ομάδα θέλει να τον «δέσει» έως το καλοκαίρι του 2025. Από την πλευρά του Ο Σαλάχ θέλει να μείνει στο «Ανφιλντ» και να επεκτείνει το συμβόλαιο του, αρκεί να του δοθεί ένα από τα ακριβότερα συμβόλαια στην Premier League και του Champions League, επιμένοντας στις 500 χιλιάδες λίρες ως εβδομαδιαίες αποδοχές.

Η διοίκηση του πρότεινε 460 χιλιάδες, ο Αμπάς την αποδέχτηκε και το επόμενο διάστημα ο διεθνής επιθετικός θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Football Insider» μετά τον Σαλάχ ακολουθεί η επέκταση του συμβολαίου και με τον Σάντιο Μανέ.

Ο 30χρονος Σενεγαλέζος σταρ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και οδήγησε τη Λίβερπουλ στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, θέλει να μείνει στο «Ανφιλντ» και μετά το 2023, όταν και λήγει το τρέχον συμβόλαιο του.

