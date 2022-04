Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Σε δίκη για κακούργημα μετά τη διαρροή “ροζ” βίντεο

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπεται να δικαστεί με βούλευμα ο τηλεπαρουσιαστής.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπεται να δικαστεί με βούλευμα ο τηλεπαρουσιαστής Στάθης Παναγιωτόπουλος για δημοσιοποίηση, μέσω διαδικτύου, υλικού με προσωπικές στιγμές πρώην ερωτικής του συντρόφου.

Η παραπομπή αφορά τη μία από τις δύο υποθέσεις για τις οποίες είχε απολογηθεί την περίοδο των Χριστουγέννων (η δεύτερη εκκρεμεί στην ανάκριση) και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης τον παραπέμπει σε δίκη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, κατ' εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος, κρίνοντας ότι η πράξη τελέστηκε επί σκοπώ βλάβης.

Να σημειωθεί ότι ο 58χρονπος παρουσιαστής είχε καταδικασθεί τον περασμένο Φεβρουάριο από το Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για ανάλογη διαρροή «ροζ» βίντεο (η πρώτη από τις τρεις υποθέσεις που πήραν το δρόμο της Δικαιοσύνης) και είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση 5 ετών.

Κατά της παραπάνω απόφασης, ωστόσο, ασκήθηκε έφεση από εισαγγελέα, με το σκεπτικό ότι η υπόθεση θα έπρεπε να αναβαθμιστεί σε κακούργημα και άρα να παραπεμφθεί σε ανώτερο δικαστήριο, όπως κι έγινε.

