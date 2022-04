Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων, ανά περιφερειακή ενότητα, τις προηγούμενες 24 ώρες. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θανάτους ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ την Δευτέρα, ανεβάζοντας την η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια, ενώ εκατοντάδες είναι καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.868.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 1.389 νέα κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη 484.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφέρειες (αλφαβητικά)

Αχαϊας

Ηρακλειου

Λάρισας

Μαγνησίας

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





