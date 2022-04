Κοινωνία

Le Monde για Πισπιρίγκου: Μαινόμενη η Ελλάδα κατά της “Μήδειας της Πάτρας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για φρενίτιδα στην Ελλάδα αναφορικά με την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου και τις υποψίες που τη βαραίνουν για τη δηλητηρίαση της 9χρονης κόρης της, κάνει λόγο η Monde.

Για φρενίτιδα στην Ελλάδα αναφορικά με την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου και τις υποψίες που τη βαραίνουν για τη δηλητηρίαση της εννιάχρονης κορούλας της, Τζωρτζίνας, κάνει λόγο η Monde, σημειώνοντας ότι η υπόθεση αποκαλύπτει -μεταξύ άλλων- τα κενά όσον αφορά στην παιδική προστασία.

Το ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας σημειώνει ότι η «Μήδεια της Πάτρας», όπως την αποκαλούν ελληνικά ΜΜΕ, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες μέσα από το κελί της στον Κορυδαλλό.

Θυμίζει ακόμη ότι η νεκροψία και οι τοξικολογικές εξετάσεις διαπίστωσαν την παρουσία στον οργανισμό της Τζωρτζίνας μεγάλης ποσότητας κεταμίνης, ενός ισχυρού παυσίπονου, που πωλείται επίσης στη μαύρη αγορά ως φάρμακο. Η Τζωρτζίνα ήταν στο νοσοκομείο, μόνη με τη μητέρα της, σε ένα δωμάτιο. Πέθανε μόλις είκοσι λεπτά μετά τη χορήγηση της ουσίας, παρά το γεγονός ότι οι νοσηλευτές την είχαν επισκεφθεί μία ώρα πριν, με αποτέλεσμα να κινηθούν νομικές διαδικασίες εναντίον της μητέρας. Τον Απρίλιο του 2021, η Τζωρτζίνα είχε ήδη νοσηλευτεί στο νοσοκομείο λόγω επιληπτικών κρίσεων που την είχαν αφήσει τετραπληγική. Η έναρξη της ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία αναζωπύρωσε επίσης την έρευνα για τις άλλες δύο κόρες της Ρούλας Πισπιρίγκου, η μία από τις οποίες πέθανε σε ηλικία 3,5 ετών προ τριετίας από «ηπατική ανεπάρκεια» και η άλλη τον Μάρτιο του 2021 σε ηλικία 6 μηνών, λόγω «ασφυξίας», σύμφωνα με τις εκθέσεις των ιατροδικαστών.

Η Le Monde σχολιάζει ότι από τον Φεβρουάριο τα ΜΜΕ στην Ελλάδα τροφοδοτούν το «ανθυγιεινό ενδιαφέρον» της κοινής γνώμης για την υπόθεση Πισπιρίγκου με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις με συγγενικά πρόσωπα, φίλους, γείτονες, τον πατέρα των κοριτσιών, Μάνο Δασκαλάκη, που ενημέρωσε τρεις μέρες πριν από τον θάνατο της Τζωρτζίνας την Πισπιρίγκου για την πρόθεσή του να εγκατασταθεί στην Αθήνα με τη νέα του σύντροφο. «Οπότε ορμούν οι σχολιαστές: Ήθελε η Ρούλα, όπως η Μήδεια με τον Ιάσονα, να τιμωρήσει τον Μάνο και τα έβαλε με τα παιδιά τους; Τι κάνει αυτή η μητέρα, που περιγράφεται ως ψυχρή και ασυγκίνητη, στη φυλακή; Διαβάζει ρομαντικά βιβλία σε ένα κελί στην απομόνωση για να μην της επιτεθούν άλλοι κρατούμενοι, σύμφωνα με τους δικηγόρους της».

Η γαλλική εφημερίδα δεν αφήνει ασχολίαστη ούτε τη ζωντανή αναμετάδοση από ελληνικά δίκτυα του ανοίγματος του τάφου της Τζωρτζίνας για την αφαίρεση του tablet που έβαλε εκεί η Πισπιρίγκου, ούτε τις κραυγές των συγκεντρωμένων έξω από το δικαστικό μέγαρο στην Αθήνα κατά της 33χρονης, ούτε τα συνθήματα με μαύρα γράμματα «Θάνατος στους παιδοκτόνους» στην πρόσοψη του σπιτιού της στην Πάτρα.