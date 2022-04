Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Άνοιξε η πλατφόρμα

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άρση ακινησίας ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.



Άνοιξε, από την ΑΑΔΕ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άρση ακινησίας ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα.

Έτσι λοιπόν, για μία ακόμη χρονιά, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν στην καταβολή τελών κυκλοφορίας, σε αναλογία με τους μήνες για τους οποίους γίνεται η άρση ακινησίας του οχήματος.

Στο εξής, οι φορολογούμενοι - ιδιοκτήτες ΙΧ ή δικύκλων, θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα My Car της ΑΑΔΕ, με τους κωδικούς Taxis, να επιλέξουν το όχημά τους που είναι σε καθεστώς ψηφιακής ακινησίας και να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που θα θέσουν σε κίνηση το όχημά τους.

Παράλληλα, θα γίνεται online έλεγχος εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία και ώρα της συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης, και στη συνέχεια θα γίνεται η υποβολή του αιτήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα άρσης ακινησίας χορηγείται μόνο μία φορά εντός του έτους, ενώ όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, το όχημα θα πρέπει να τίθεται άμεσα σε ψηφιακή ακινησία.

Τέλος, και φέτος η πληρωμή των τελών αφορά μόνο τους μήνες που θα τεθεί σε κυκλοφορία το όχημα, και δεν υπάρχει ποινή, όπως συνέβαινε παλαιότερα.

