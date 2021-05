Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τι ισχύει για την περίπτωση εκούσιας ακινησίας, την άρση αναγκαστικής ακινησίας και την μεταβίβαση ή διαγραφή οχήματος.

Διευκρινίσεις σχετικά με την άρση της ακινησίας οχημάτων και την καταβολή τελών κυκλοφορίας με το μήνα δίνει η ΑΑΔΕ με εγκύκλιό της. Όπως είναι γνωστό, οι κάτοχοι οχημάτων έχουν τη δυνατότητα και φέτος να προχωρήσουν σε άρση της ακινησίας των οχημάτων τους καταβάλλοντας τέλη κυκλοφορίας ανάλογα με τους μήνες που επιθυμούν να τα θέσουν σε κυκλοφορία χωρίς την επιβολή προστίμου.

Αναλυτικότερα στην περίπτωση εκούσιας ακινησίας η ΑΑΔΕ δίνει τις ακόλουθες οδηγίες:

Οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή άπαξ εντός του έτους 2021, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής. Για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2 μηνών, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, κ.ο.κ.. Η ανωτέρω επιλογή χρονικού διαστήματος άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου, εντός του 2021, άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αναλογική καταβολή, δεδομένου ότι η δυνατότητα άρσης παρέχεται άπαξ εντός του έτους. Σε κάθε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέξει να θέσει το όχημά του σε ακινησία πριν από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, λόγω άρσης της ακινησίας, δεν έχει τη δυνατότητα εκ νέου χρήσης του μέτρου της μερικής άρσης. Μοναδική περίπτωση, για την εκ νέου άρση της ακινησίας είναι εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει αναλογικά ήδη καταβληθεί. Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος που έχει κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ηλεκτρονική ακινησία έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας κι εφόσον αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, η εν λόγω προθεσμία μετατίθεται έως την επόμενη εργάσιμη, για τη Φορολογική Διοίκηση, ημέρα. Για τα οχήματα των οποίων τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου, η άρση ακινησίας πραγματοποιείται στη ΔΟΥ, ενώ η εκ νέου θέση σε ακινησία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος. Ειδικά στην περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου και μόνο εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβίβαση του οχήματος στους κληρονόμους, η θέση ή η άρση της ακινησίας πραγματοποιείται αποκλειστικά στη ΔΥΟ. Εάν η λήξη της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος συμπίπτει με το τέλος του έτους (2021) και έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους (2022), δεν υφίσταται υποχρέωση για την εκ νέου θέση του οχήματος σε ακινησία. Στην περίπτωση όμως που δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του επόμενου έτους (2022) και ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος δεν θέσει το όχημα εμπρόθεσμα σε ακινησία, τότε για το 2021 επιβάλλεται το προβλεπόμενο αυτοτελές πρόστιμο μη θέσης σε ακινησία. Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία, εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε διαφορετικό του αρχικού δηλωθέντος, σημείο, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης. Η εκπρόθεσμη θέση σε ακινησία ή μη θέση σε ακινησία, επισύρει αυτοτελές πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων αυτών.

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον καταβληθεί το πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης θέσης ή μη θέσης σε ακινησία για το έτος 2021, ο φορολογούμενος:

Δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021

Δεν έχει υποχρέωση εκ νέου θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Άρση αναγκαστικής ακινησίας

Σε αναγκαστική άρση ακινησίας εξαιρετικά για το 2021, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους 2021. Η καταβολή αυτή για να είναι εμπρόθεσμη πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός που ήρε την αναγκαστική ακινησία.

Μεταβίβαση ή διαγραφή οχήματος

Εάν εντός της χρονικής περιόδου άρσης της ακινησίας οχήματος το όχημα μεταβιβαστεί, δεν επέρχεται μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος εάν δεν καταβληθούν προηγουμένως τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση. Στην περίπτωση αυτή κατά τον υπολογισμό των οφειλόμενων τελών έτους 2021, θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό των τελών κυκλοφορίας που έχουν ήδη καταβληθεί για τις ανάγκες της μερικής (προσωρινής) άρσης.

Για την μεταβίβαση απαιτείται να καταβληθούν και τα τέλη κυκλοφορίας προηγουμένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται, για το χρόνο που το όχημα βρισκόταν στην κατοχή του μεταβιβάζοντος, μετά των προβλεπομένων προστίμων.

Το ίδιο ισχύει τόσο στην περίπτωση άρσης εκούσιας όσο και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, με χρήση των ευνοϊκών διατάξεων και καταβολή αναλογικών τελών κυκλοφορίας έτους 2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στα Γεράνεια Όρη: Αναζωπύρωση στα Μέγαρα, εκκένωση οικισμού

Λοβέρδος για συνεπιμέλεια: απομόνωσαν μια φράση μου - αστεία τα όσα λέγονται

Νεκρή η νεφροπαθής που “τράβηξε από λάθος τα καλώδια της αιμοκάθαρσης”