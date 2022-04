Κοινωνία

Θάνατος Μαλένας – Αλεξάνδρου: οι αμυχές στο πρόσωπο είναι συμβατές με φερόμενο δράστη

Στην δημοσιότητα φωτογραφίες με σημάδια στο πρόσωπό της μικρής Μαλένας. Τι λέει στο "Πρωινό" ο ιατριδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου.

Συνεχίζεται το θρίλερ της Πάτρας με τον θάνατο των τριών παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου και του Μάνου Δασκαλάκη, με τον θάνατο της Μαλένας να έρχεται τώρα στο προσκήνιο μετά την δημοσιοποίηση φωτογραφιών με κάποια σημάδια στο πρόσωπό της.

Ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, δείχνει την ασφυξία ως αιτία θανάτου της Μαλένας και κάνει λόγο για έγκλημα, το οποίο και αναπαριστά με ένα σκίτσο.

Από την πλευρά του ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» χαρακτήρισε σημαντικό εύρημα τις αμυχές στο πρόσωπο της Μαλένας, οι οποίες όπως είπε είναι συμβατές με την απόσταση που μπορεί να διανύσει ένα χέρι.



Οι αποστάσεις μεταξύ των αμυχών είναι συμβατές με φερόμενο δράστη, είναι απόσταση μιας παλάμης χεριού.

Ο κ. Αλεξάνδρου χαρακτήρισε αυτά τα ευρήματα σημαντικά για την πορεία των ερευνών στην υπόθεση, σημειώνοντας πως είναι ευρήματα που αν ο ίδιος βρισκόταν στην νεκροτομή του παιδιού θα τον έβαζαν σε σκέψεις.





