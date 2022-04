Πολιτική

Ερντογάν: Διασφαλίζουμε την σταθερότητα σε ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο

Αναφορές και στα Βαλκάνια, αλλά και στο Αζερμπαϊτζάν από τον «Σουλτάνο» σε δείπνο ιφτάρ σε πρέσβεις στην Άγκυρα.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια δείπνου ιφτάρ που παρέθεσε σε πρέσβεις κρατών στην Άγκυρα, υποστήριξε μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία δίνει προτεραιότητα στη διασφάλιση της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

«Δίνουμε προτεραιότητα στη διασφάλιση της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο και καταβάλλουμε προσπάθειες για μια δίκαιη, ρεαλιστική και βιώσιμη λύση. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία για την ειρήνη στην περιοχή μας με την απελευθέρωση των εδαφών του κατεχόμενου Αζερμπαϊτζάν. Συνεχίζουμε ειλικρινά τη διαδικασία εξομάλυνσής μας με τη γειτονική μας Αρμενία, ώστε αυτή η ευκαιρία να μην πάει χαμένη.

Προσπαθούμε να αποτρέψουμε νέες εντάσεις και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα στα Βαλκάνια, όπου έχουμε ιστορικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους δεσμούς. Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε τη δυναμική που έχουμε επιτύχει στις σχέσεις μας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα το τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε την παλαιστινιακή υπόθεση και να υποστηρίζουμε τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας με όλα μας τα μέσα. Από την άλλη, χαιρόμαστε που ο στρατηγικός μηχανισμός που δημιουργήσαμε με τις ΗΠΑ κατέστη λειτουργικός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος.

